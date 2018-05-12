Gazi oğluna 25 senedir bir bebek gibi bakıyor

Gaziantepli Astsubay Mehmet İlhan, 1993 yılında Siirt’te teröristlerin saldırısı sonu ağır yaralandı. Aylarca hastanede kalan İlhan’ın ayakları ve elleri yıllarca tutmadı. Vücudunun çoğu felç kaldı. Bu süreçte Anne Zeynep İlhan, Gazi oğlunun hem eli hem de ayağı oldu. 25 yıldır oğluna bir bebek gibi bakan Anne Zeynep, oğlunu 21 yaşından sonra adeta yeniden büyüttü.

Yaklaşık “25 yıldır bebek gibi bakıyorum”

25 yıldır oğluna bir bebek gibi baktığını ifade eden Zeynep İlhan, “Oğlum 1993 yılında teröristlerin saldırında yaralandı. Aylarca hastanede kaldık. Allah oğlumu bana bağışladı. O günden sonra oğlumu yeniden büyüttüm. Tam 25 yıldır oğluma bir bebek gibi bakıyorum. Çok acılar çektim. Oğlumun ne eli nede ayakları yıllarca tutmadı. Yemeğini yedirdim, suyunu içirdim daha doğrusu onun her şeyi oldum. Buna da şükür Allah’ıma dua ediyorum. Bütün asker ve polislere dua ediyorum. Oğlum ben olmadan dışarı çıkamıyor. Beraber çıkıp geziyoruz” dedi.

“Şükrediyorum böyle bir Annem var”

Böyle vefalı bir anneye sahip olduğu için şükrettiğini belirten Gazi Mehmet İlhan, “Allah'a şükrediyorum böyle bir annem olduğu için 1993 yılında Siirt’te yaralandım. Aylarca hastanede kaldım. Vücudumun çoğunu kullanamıyordum. İşte tamda bu süreçte annem hem elim hem ayağım oldu. Annemin bende büyük emeği var. Bütün hayatını bana adadı. Bana bir bebeğe bakarcasına baktı. Çok zorluklar çekti. Ama bu durumuma hep şükrediyor. Anneler günü dolayısıyla önce annemin gününü kutluyorum. Annemin huzurunda bütün annelerin anneler gününü kutluyorum” diye konuştu.

2017 yılının annesi seçilmişti

Zeynep İlhan, 2017'de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen gazi ve şehit eş ve annelerinin anneler günü kutlama programında yılın annesi seçilmişti. Gaziantep'te yılın annesi ödülünü alan İlhan, yaşadığı duygusal anlar nedeniyle göz yaşlarına hakim olamamış ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e sarılarak, teselli edilmişti.

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