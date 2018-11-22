Gazi olduğu şehrin çocuklarına gönüllü öğretmenlik yapıyor

Bitlis kırsalında 14 Ocak 2017 tarihinde 2 silah arkadaşının şehit olduğu çatışmada vücuduna 3 kurşun isabet etmesi sonucu gazi olan Uzman Çavuş Ali Timur'un fedakarlığı takdir topluyor. Kırgız asıllı olan ve Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi'nde ikamet eden Ali Timur, gazi olduktan sonra memleketine dönmek yerine gazi olduğu şehrin çocuklarına fayda sağlamak için görev yaptığı Tatvan ilçesine yerleşti. Görev yaptığı 11 yıl boyunca vatanı için dağda teröristlerle çatışan Gazi Ali Timur, şimdilerde ise şehirde Tatvanlı çocukların geleceği için savaşıyor. Gaziliği kendisine bir engel olarak görmeyen Ali Timur, son 2 yıldır tamamen gönüllü olarak Tatvanlı çocuklara ücretsiz dersler veriyor. Çocuklarla yakından ilgilenip onların dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle sevinen Gazi Ali Timur, çocuk ve gençlere yönelik yürütülen birçok projede de yer alarak çocuk ve gençlerin vatanına ve milletine hayırlı bireyler olması için ayrı bir çaba harcıyor. Öğrencileriyle sıkı diyaloglar geliştiren Gazi Ali Timur'un vatan, millet ve bayrak aşkı ise takdir topluyor.

Öğrencilerle bağlama çalıp türküler seslendiriyor

Şehrin çocukları için Tatvan Belediyesinin açmış olduğu bağlama kursunda gönüllü öğretmenlik yapan Gazi Ali Timur, öğrencileriyle bağlama çalıp, türküler seslendiriyor. Tatvan Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen kurslarda öğrencilerle yakından ilgilenen Gazi Ali Timur, “Ben aslen Kırgız Türküyüm. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünde doğup büyüdüm. Bitlis Tatvan Jandarma Özel Harekatta, Jandarma Özel Harekat olarak görev yaptığım sırada 14 Ocak 2017 tarihinde Bitlis kırsalında çıkan ve 2 silah arkadaşımın şehit olduğu çatışmada yaralanarak, Gazi oldum. Çatışmada sağ omzuma 3 kurşun yedim, silah arkadaşım kucağımda şehit oldu. Yaralanmadan kaynaklı olarak oluşan doku kaybından dolayı sağ kol parmaklarımı bir süre kullanamadım” dedi.

Yıllarca dağda teröristlerle çatıştı, şimdi gönüllü öğretmenlik yapıyor

Uzun yıllar dağda teröristlerle çatıştığını, Gazi olduktan sonra ise gazi olduğu şehrin çocuklarını terk etmek yerine iki yıldır gönüllü öğretmenlik yaptığını belirten Ali Timur, “GATA'da gördüğüm bir yıllık tedavinin ardından verilen “görev yapamaz” raporu sonrası malulen emekli edildim. Ben de farklı şehirlerde görev yaptığım 11 yılın ardından böyle bir durumla karşılaştığım için ilk başta çok kötü oldum. Ne yapacağımla ilgili bir süre bir karamsarlıkta kaldım. O sıra Bitlis Tatvan'da yaşıyordum ve dedim ki; ben bu şehirde yaralanıp gazi oldum ama neden burayı ve buranın insanlarını terk edip buradan gideyim. Burası da bizim topraklarımız. Bu nedenle tamamen buradaki gençlere ve bölge insanına hizmet edebilmek adına gazi olduğum şehirde kalmaya karar verdim ve burada kaldım. Gazi olduktan sonra son iki yıldır, buradaki gençler için gönüllü ve ücretsiz bir şekilde öğretmenlik yapıyorum. Onlar için açılan kurslar da yine gönüllü ve ücretsiz bir şekilde öğretmenlik yapıp, onlara hem bağlama çalmayı öğretiyorum hem de vatanına, milletine ve ailelerine hayırlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunun yanında yine gençler için yürütülen sosyal projelerde gönüllü olarak görev alıyorum, onlara vatan ve bayrak sevgisini anlatmaya çalışıyorum. Geriye dönüp baktığımda gerçekten iyiki burada kalmışım, Gazi olduğum bu şehri ve bu şehrin çocuklarını terk etmemişim diyorum. İnşallah bundan sonrada gitmeyi düşünmediğim gibi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra burada hizmetler etmeye devam edeceğim. Bu toprak, bu gençler ve bu vatan bizim. Ne kadar sahip çıkabilirsen ne mutlu bizlere diyorum” diye konuştu.

“Terör sadece dağda değil”

Terörün sadece dağlarda olmadığına dikkat çeken Ali Timur, “Yaşadıklarımdan sonra şunu fark ettim. Terör sadece dağda değil, şehirde de var. Bizler bu gençlerimize sahip çıkmazsak, onları doğru yolu gösterip, onlar için faydalı şeyler yapmazsak kötü niyetli insanlar gençlerimizi kandırıp, gerek uyuşturucu bataklığına sürüklenmelerini ve gerekse dağa çıkmalarını sağlarlar. Bizler bunun önüne geçebilmek için neler yapmam gerektiğini düşününce de burada kalıp, bu gençler için gönüllü olarak öğretmenlik yapmanın ve onlara sahip çıkmanın en doğrusu olacağı kanaatine vardım. Şuanda da Tatvan Belediyesi tarafından açılan bu kursta öğrencilerime gönüllü ve ücretsiz bir şekilde Bağlama dersi veriyorum. Burada türküler seslendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bana neden gitmiyorsun diyorlar”

Ali Timur, “Ben aslen Kırgızım ama aramızda Kürt olan da, Türk olan da, Arap olanda var. Irk ayrımı yapmadan bir arada yaşayabiliyoruz. Bu vatan bizim, bu topraklar bizim ve bizler hep birlikte burada yaşıyoruz. İki yıldır burada gönüllü olarak çalışıyorum. Ve bana hep şu soruyu soruyorlar 'Neden gitmedin, sen Gazisin imkanın var neden batıya gitmiyorsun?' Oysa ben ailemle konuşup onlarında rızasını alarak burada kalmaya karar verdim. Bu gençlere baktıkça kendi çocuklarımız aklımıza geliyor. Bu yüzden bu gençlere sahip çıkmamız gerekiyor. Ne mutlu ki şuanda bu gençlere hizmet ediyorum. Bu vesileyle de öncelikle benim bu şehrin çocuklarına hizmet etmeme imkan ve katkı sunan Tatvan Kaymakamımız Sayın Mehmet Ali Özkan'a, Tatvan Belediye Başkanımız Sayın Fettah Aksoy ve değerli eşleri Melek Aksoy hanımefendiye ve diğer herkese destek ve katkılarından dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, Gazi Ali Timur'un gönüllü olarak ders verdiği öğrencileri ise öğretmelerine olan sevgilerini ifade ederek, fedakarlığından ötürü öğretmenlerine teşekkürleri iletti.

Hakan Okay