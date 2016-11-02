Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan, bazı internet sitelerinde 'Gazi Üniversitesinde toplu istifa' başlıklı haber, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Üzülmez'in istifası ve Gazi Üniversitesi'nin FETÖ ile mücadelede yetersiz kaldığı iddialarına cevap verdi. Göreve 29 Temmuz 2016'da başlayan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan, 31 Ekim akşamı bazı internet sitelerinde ve tek merkezden yayıldığı anlaşılan tek tip bir metnin dolaştığını belirterek, "Burada sadece rektör yardımcımızın değil, üç dekanın, genel sekreter yardımcısının, üç müdürün istifa ettiği belirtiliyor. Tabii haberde Gazi Üniversitesinde FETÖ terör örgütüyle mücadelede yetersiz kalması nedeniyle istifaların gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu haber ya da haber niteliği olmayan internet sitelerinde dolaşan bu bilgi baştan sona kirlilik içermektedir. Bir kere ilgili rektör yardımcımız istifasının FETÖ ile ilgili olmadığını, tamamen yönetsel uyuma bağlı bazı problemlerden kaynaklandığını ifade etmiş ve internet sitelerinde dolaşan bu haberin tamamen asılsız olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını kendi Twitter hesabından yayımlamıştır. Biz de Gazi Üniversitesi olarak kendi Twitter hesabımızda ve Facebook sayfamızda yayımladık. Haber sadece FETÖ kaynağı nedeniyle değil, aynı zamanda verilen rakamlarla ilgili de baştan aşağı sıkıntılı bir yazıdır. Zira sadece bir rektör yardımcımız ve bir dekanımız istifa etmişken, bir rektör yardımcısı ve üç dekan şeklinde ifade edilmekte. Sadece bir yüksekokul müdürümüz istifa etmişken, üç müdür istifa ettiği şeklinde ifadeler içermektedir. Dolayısıyla bu haber niteliği bile taşımayan yazı baştan aşağı gerçek dışı bilgiler içermektedir" diye konuştu.

Gazi Üniversitesindeki ihraçlar

FETÖ ile üniversitelerde verilen mücadele kapsamında Gazi Üniversitesinde neler yapıldığı ile ilgili de Prof. Dr. Uslan, şunları kaydetti:

"Ben 29 Temmuz 2016 tarihi itibariyle rektörlük görevini teslim aldım ve o gün itibariyle mücadelemize başladık. 5 Ağustos'a geldiğimizde yani sadece görevi teslim aldıktan bir hafta sonra arkadaşlarımızın titiz, yoğun bir çalışması neticesinde Gazi Üniversitesinde FETÖ'yle mücadele kapsamında 120 akademisyen açığa alındı, bunların 107'si ihraç edildi. Benzer şekilde 60 kişiyi aşkın idari personelimiz de açığa alındı. Daha sonrasında yine devlet tarafından devletin ilgili kurumlarınca üniversitemize verilen belgeler üzerinden titiz çalışmalarımız sürdü ve bugün itibariyle Gazi Üniversitesinde açığa alınan ve ihraç edilen personel sayısı toplamda 228'e ulaştı. İşin ilginç bir yanı bu internet sitelerinde dolaşan metnin yayımlandığı tarih 31 Ekim 2016 akşamıdır. Oysa bir önceki hafta burada ilgili komisyonlarımız çok titiz ve gece yarılarına kadar yoğun bir çalışma yürüttü ve 23 personel daha 31 Ekim tarihinde üniversitemizce açığa alındı ve bunlarla ilgili yasal süreç devam ediyor. İlgili birimlere bu açığa almalar bildirildi. Yine işin ilginç tarafı bu haberin yayımlandığı gece ile bizim açığa aldığımız gündüzün aynı tarihi içermesi. Tabii ki tesadüf denilemeyecek kadar manidar olduğunu düşünüyorum."

"Gazi Üniversitesi, FETÖ ile mücadelesine devam ederek, sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir"

Gazi Üniversitesinin Türkiye'nin başkentinde, Türkiye'nin en önemli üniversitesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uslan, "Gazi Üniversitesi kurulduğundan bugüne kadar milli, yerli, aynı zamanda evrensel temellere dayalı bilginin üretiminde, araştırma faaliyetlerinin yürütülmesinde öncü rol üstlenmiş Türkiye'nin en büyük ikinci üniversitesi. Dolayısıyla bu terör örgütleriyle de, Fethullahçı Terör Örgütü ile de dün olduğu gibi ciddi ve kararlı bir şekilde mücadelesine devam ederek, ülkemizin, milletimizin ve devletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkarak sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

