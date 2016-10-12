Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan Gaziantep Arena, aksilik çıkmaması durumunda Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması ile taraftarlara kapılarını açacak. 17 Ekim’de TOKİ tarafından yapılacak geçici kabul denetiminde çıkacak sonuca göre Gaziantep Arena’nın Kayserispor karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceğine karar verilecek. Gaziantepspor yönetimi TOKİ’nin denetim yapacağı 17 Ekim’de Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerini de gerekli incelemeleri yapmak üzere kente davet etti. Gaziantepspor Asbaşkanı Bülent Konca, yaptığı açıklamada Gaziantep Arena’yı ligin 8. haftasında oynanacak Kayserispor mücadelesine yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“SON RÖTUŞLAR YAPILIYOR"

Yaklaşık 3 yıl süren yoğun çalışmanın ardından sona gelindiğini belirten Gaziantepspor Asbaşkanı Bülent Konca, “Sona geldik artık, son rötuşlar yapılıyor. Bu derece büyük bir stadın acemiliklerini biz de yaşıyoruz. Taraftar, takım, yönetim, siyasiler, kent olarak büyük bir sabırsızlıkla stadımızın açılacağı günü bekliyoruz. 17 Ekim’de TOKİ’nin geçici kabul denetimi yapılacak. Biz bu gelişme doğrultusunda TFF’ye de başvurumuzu yaparak denetimlerini yapmaları hususunda Gaziantep’e davet ettik” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİSPOR MAÇI İÇİN TARİH DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİK"

Bülent Konca, stadın ligin 8. haftasına yetişmesi durumunda, 21 Ekim Cuma günü oynanacak Kayserispor maçının 23 Ekim Pazar gününe alınması konusunda Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunduklarını açıkladı. Konca, “Kayserispor maçının 23 Ekim Pazar gününe alınmasına ilişkin TFF’ye başvuruda bulunduk. Bu konuda talebimizin kabul görmesi için TFF başta olmak üzere yayıncı kuruluş ile Kayserispor Kulübü’nün de uygun görmesi gerekiyor. Federasyon bu talebimizi değerlendiriyor. Kayserispor ve bizim fikstürümüz dikkate alındığında herhangi bir sakınca görmüyorum. Taraftarımız açılış maçımıza gelip bu heyecanımıza ortak olsun ve tribünlerimiz dolsun diye İlk maçımızı özellikle Pazar günü oynamak istiyoruz. Umarım bu talebimiz kabul edilir ve ilk maçımızı Pazar günü oynarız. 21 Ekim’de olursa da sorun olacağını düşünmüyoruz. Biz Kayserispor karşılaşması ile stadımızı açmayı planlıyoruz. Bunun için 17 Ekim’deki denetim çok önemli. Oradan çıkacak sonuç bizim açımızdan olumlu olursa 4 günlük bir olağanüstü çalışmayla stadı 21 Ekim’e yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“YAKLAŞIK 23 BİN TARAFTAR PASSLOGİL’E SAHİP"

Bülent Konca, Gaziantep Arena’da oynanacak ilk karşılaşmada yaşanabilecek aksaklıkları asgariye indirmek için Passolig konusunda da hassas bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Konca, “Stadımız yaklaşık 36 bin kişilik, Passolig taraftar liginde 23 bin civarında taraftarımız görünüyor. Önümüzde 10 günlük bir süreç var süre içerisinde en az 15 bin Passoligin daha çıkartılması gerekiyor. Bu konuda Passolig’in de gişe sayısını mutlaka artırarak taraftarları çok bekletmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP ARENA’NIN ZEMİNİ HİBRİT ÇİM İLE DESTEKLENECEK"

Gaziantep Arena’da yoğun bir şekilde zemin bakım çalışmalarının sürdürüldüğüne dikkat çeken Konca, “21 Ekim’e kadar zemin de futbola elverişli hale gelecek. Özellikle güneş alan bazı bölgelerin kökleri istediğimiz seviyeye gelmedi. Bu sorunun da 10 gün içerisinde ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Gaziantepspor ve Gaziantepspor olmak üzere iki takım maçlarını burada oynayacak. Buna ilave olarak dönem dönem kupa maçları da araya gireceğinden dolayı yoğun bir maç temposu olacak. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ’ye zeminin hibrit çim ile desteklenmesi için başvuruda bulunduk. Alt yapımız hibrit çim için uygun. Tamamı hibrit çim olmayacak. Sadece doğal çimi desteklemek amacıyla hibrit çim olacak. Hibrit işleminden sonra zemin haftada 3 veya 4 karşılaşmayı kaldırabilecek seviyeye gelecektir” diye konuştu. Öte yandan hibrit çimi Türkiye’de uygulayan ilk takım Beşiktaş olmuştu.