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Gaziantep Basketbol farklı kazandı

Gaziantep Basketbol farklı kazandı
Gaziantep Basketbol farklı kazandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Büyükçekmece’yi 76-60 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Gaziantep Karataş Spor Salonu'nda Gaziantep Basketbol ile Büyükçekmece karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada galibiyete uzanan taraf 76-60'lık skorla kırmızı-siyahlı ekip oldu. Bu sonuçla Gaziantep Basketbol puanını 9 yaparak rakibi Büyükçekmece ile aynı puana ulaştı.
Gaziantep ekibinde Sarunas Vasiliauskas attığı 21 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Büyükçekmece'de ise Devin Williams 26 sayı ile etkili bir performans gösterdi.
 

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Erşan Kartal, Ayşenur Yazıcıoğlu, Can Mavisu
Gaziantep Basketbol: Sarunas Vasiliauskas 21, Shaq McKissic 13, Delroy James 18, Can Öğüt 6, Doğan Şenli 4, Tonye Frank Jekiri 4, Orhan Haciyeva 2, Kadir Bayram 2, Marko Tomas 6, Yunus Çankaya
Başantrenör: Nenad Markovic
Büyükçekmece: Kenny Hayes 9, Devin Williams 26, Osiris Eldridge 12, Malcolm Armstead 1, Matthew Tiby 5, Berkay Candan, Merthan Mutlu 6, Oğulcan Baykan 2
Başatrenör: Serhat Şehit
1. Periyot: 20-15 (Gaziantep Basketbol Lehine)
Deve: 37-29 (Gaziantep Basketbol Lehine)
3. Periyot: 54-49 (Gaziantep Basketbol Lehine) 

Said Vakkas Yağcı

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