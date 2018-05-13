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Gaziantep Basketbol son anda lige tutundu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep Basketbol, deplasmanda karşılaştığı Darüşşafaka’yı 83-77 mağlup edip, Yeşilgiresun Belediyespor'un Tofaş'a 75-70 yenilmesiyle son maçta lige tutunan takım oldu.

Gaziantep Basketbol son anda lige tutundu

13 Mayıs 2018 17:42

Ligde kalma ihtimali en zayıf takım olan Gaziantep Basketbol, ligde kalarak büyük bir başarıya imza attı.
Lige çok kötü başlayan, talihsiz sonuçlar alıp sezon ortasında antrenör değişikliği yapmak zorunda kalan Gaziantep Basketbol, ligin ilk yarısı itibariyle 3 galibiyet, 12 mağlubiyetle dibe demir atmış vaziyetteydi. Ligin ikinci yarısı itibariyle daha derli toplu bir oyun oynayıp daha pozitif sonuçlar alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 7 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak toplamda 22 puan toplayıp ligde kalmayı başaran ekip oldu. Gaziantep Basketbol'un deplasmanda son saniye basketiyle aldığı 85-84'lük Eskişehir ve içeride oynayıp yine son saniye basketiyle 79-78 kazandığı Yeşilgiresun Belediyespor maçları ligde kalma sürecinde en önemli yapı taşları oldu.
Ligde oynadığı 30 karşılaşmada 10 galibiyet, 20 mağlubiyet alan Gaziantep Basketbol 40 puan toplayarak averajla ligi 12. sırada bitirdi. Kırmızı-siyahlılar, sezon boyunca rakip potalara 2354 sayı gönderip, kendi potasında 2506 sayı gördü. Gaziantep Basketbol'un ligde kalmasında en çok payı olan oyunculardan Sean Armand toplamda attığı 662 sayı ile en çok dikkat çeken isim oldu. Gaziantep ekibinde Robert Carter 379, Victor Rudd 331, Mark Lyons 316 ve Patrick Miller 310 sayı kaydederek en çok katkı veren isimler oldu.  

 

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