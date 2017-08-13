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Gaziantep Borsasında bu yıl bir ilk yaşandı

Gaziantep'te Temmuz ayında en fazla buğday alımı yapan çiftçi Murat Cevher'i borsada en fazla tescil yaptırarak, birinciliği Nurdağı'na getirdi.

Gaziantep Borsasında bu yıl bir ilk yaşandı

13 Ağustos 2017 11:08

Nurdağı'ndaki tüccar Murat Cevher, Nurdağı'ndan en fazla buğday satın alarak, Gaziantep Borsası'nda 2017 Temmuz ayı içerisinde en çok tescil yapan kişi oldu. Gaziantep ve ilçelerinde en çok buğday ve hububat tescili yaptıranlar listesinde ilk sıraya yerleşen Cevher'i Gaziantep ticaret Borsası da yaptığı açıklama ile kutladı.

Yazılı açıklamada, "Nurdağ’nda Murat Cevher tarım 2017 buğday hububat alımında temmuz ayı içerisinde Gaziantep borsasında en çok çiftçiden buğday alarak borsamızda tescil yaptırarak Gaziantep borsasında birinciliği aldı. Nurdağı Murat Cevher bu büyük başarısından dolayı kutluyoruz“ denildi.


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