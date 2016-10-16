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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama!

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, polis ekiplerinin terör örgütünün hücre evine yaptıkları baskın sırasında yaşanan patlamanın fail veya failleri hakkında yoğun bir çalışma yapıldığını, bir takım bilgi ve bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama!

16 Ekim 2016 16:06

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ''16 Ekim 2016 Pazar günü öğle 12.45 saatlerinde Gaziantep Şahinbey ilçemiz Beşyüzevler Mahallesi’nde ilimiz Emniyet Müdürlüğü’nce terör örgütü mensuplarının ikamet ettiği eve yapılan operasyon sonucu, örgüt mensuplarının üzerinde taşıdığı patlayıcı maddeyi patlatmak suretiyle 3 polis memuru şehit olurken, 4 polis memuru ve 4 Suriyeli olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştır. Olay mahallinde terör örgütüne mensup 1 canlı bomba ölü olarak ele geçirilmiştir.
Olayın fail veya failleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yoğun bir çalışma yapıldığı bir takım bilgi ve bulgulara ulaşıldığı, fail veya failler hakkında bir kanaat oluştuğu anlaşılmış, ancak soruşturmanın selameti açısından bu husustaki bilgilerin netleşmesi halinde kamuoyuyla paylaşılacağı saygıyla duyurulur'' denildi.

Etiketler: Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı


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