Türkiye'nin kuzeyinde ve batısında kar ve yağışlı havalar etkili olurken, Güneydoğu'da ise kuraklık sürüyor. Gaziantep'te mevsim normallerinin üstünde seyir eden yaz sıcakları ile etkili olan kuraklık, kış mevsiminde de beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle hat safhaya ulaştı. Barajlardaki su doluluk oranı seviyesi yüzde alarm veren seviyeye düştü. Gaziantep su ve Kanalizasyon idaresi GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Cumhuriyet tarihinin en kurak yılının yaşandığını ifade etti. Genel Müdür Sönmezler, “Cumhuriyet tarihinin en kurak sezonlarından birisini yaşıyoruz. Kışın neredeyse ortasına girmek üzereyiz, sonbaharı bitirmiş olmamıza rağmen herhangi bir yağış almadık. Bu bizi çok etkiledi, hem tarımsal sulama faaliyetleri, hem de içme ve kullanma suyu açısından Gaziantep ve bölgemiz çok yoğun bir kuraklık yaşıyor. Bu bizim baraj ve kuyularımızı etkiledi. Kartalkaya barajımız beklide tarihinde hiç olmadığı kadar, su seviyesi aşağılara düştü. Barajımız normalde 167 milyon metreküp iken, 23 milyon metreküpe düştük. Gaziantep içme suyu anlamında 24 saat kesintisiz içme suyunu vermek zorundayız. Biz bu sene kurak geçeceğini aşağıya yukarı yılın başlarında ön görerek, 80 kilometre mesafeden, Göksu havzasından barajımızı beslemeye başladık. Çataltepeden pompa faaliyetlerini hızlandırdık. Bugün, Fırat'ı besleyen Göksu havzasından Gaziantep’in ihtiyacından daha fazlasını Kartalkaya Barajına şuanda basıyoruz. Bu anlamda 20 metreküpe kadar düşen barajdaki hacmimiz bugün itibariyle 27 milyon metreküpe kadar çıkmış durumdadır. Kasım ayının başından beri barajdaki seviyemiz yükseliyor. Ama barajdaki seviyenin yükselmesi yağışlardan dolayı değil, bizim barajı 80 kilometre mesafeden Gölbaşı, Azaplı ve İnekli göllerinden doldurarak oradan suyu baraja getirmemizden kaynaklanıyor" dedi.

Suriyeliler de su ihtiyacını arttırdı

Sönmezler, en kurak sezonun geçirildiği dönemde yaklaşık 350 bin Suriyelinin de su ihtiyacının karşılandığını hatırlattı. Suriyelilerle birlikte 15 yıla yayılması planlanan projelerin kısa sürede hayata geçirildiğini ifade eden Sönmezler, "Suriyelilerin gelmesiyle 15 yılda hayata geçirmeyi planladığınız projeleri hemen hayata geçirmek zorunda kaldık. Bu anlamda nüfus birden bire 350 binden fazla arttı. Bunların su ihtiyacını da karşılıyoruz. Tüm Gaziantep’in suyunu karşılıyoruz. Nüfusumuzun bir anda artmasıyla 24 milyon metreküp ilave su kullanmak durumunda kaldık.Kuraklığın üzerine gelen Suriyelilere rağmen şuanda içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"En kurak dönemde bile su var"

Sönmezler, "Şuanda bizim Kartalkayayı beslediğimiz havzada Gaziantep’in içme suyunu karşılayacak kadar en kurak sezonda bile su var. Bugün itibariyle Gaziantep’in içme suyu sıkıntısı yok. Bizim Kartalkaya barajındaki suyumuz yeterlidir. Önümüz kış inşallah aralık ayından sonra mevsim normallerine gelinmesi halinde barajlar yağan yağışlarla kar yağışlarının erimesiyle baraj seviyesinin yükselmesiyle sorun yaşamamayı diliyoruz. Bizim bu sıkıntılarıyla ilgili bizim B planımız var. Bu sezonu inşallah atlatmış durumdayız. Bu yıl Gaziantep tarihinin en kurak sezonunu yaşadı, kartalkaya barajı en az seviyelere indi. Biz yine de herhangi bir su kesintisi, tasarrufu yapmadık” diye konuştu.

LİDER OLGUN-SERHAT DEMİR