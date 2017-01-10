Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ''İlimizde bugün saat 15.20 sularında İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırıda bulunulmuştur.

Saldırıya polis noktasında görevli polis memurlarımızca anında karşılık verilmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda bir 1 Polis Memurumuz hafif şekilde yaralanmıştır.

Hastanede tedavi altına alınan polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yaralı polisimize Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Emniyet teşkilatımıza ve şehrimize geçmiş olsun. Emniyet birimlerimizce söz konusu saldırıya ilişkin gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir'' denildi.