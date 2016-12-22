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Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar yapılamıyor

Gaziantep Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlar yapılamıyor.

Gaziantep Havalimanında uçuşlar yapılamıyor

22 Aralık 2016 10:50

Gaziantep Havalimanı'nda 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün de uçuşlar yapılamıyor. Pistin dün temizlendiğini vurgulayan yetkililer, bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle pistin yeniden kapandığını ifade etti. Pisti temizleme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkililer 1-2 saat içerisinde temizlik çalışmalarını tamamlamayı, öğleden sonra uçuşları yeniden başlatmayı planladıklarını söyledi.
Yetkililer, görüş mesafesini düşüren sisin etkili olması ve yağışın şiddetlenmesi durumunda ise gün boyu uçuşların yapılamayabileceğini de hatırlattı. 

Serhat Demir

Etiketler: Gaziantep Havalimanı


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