Shangri-La Bosphorus Istanbul; gastronomi dalında UNESCO’nun “Yaratıcı Şehirler Ağı”na dahil edilmeye hak kazanan Gaziantep’in dünyaca ünlü mutfağını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de ev sahipliğini yaptığı festivalde davetlilere tanıttı. Yaklaşık 500 farklı yemek türünü içinde barındıran eşsiz lezzetlerin sunulduğu Gaziantep Mutfağı, Gaziantep’in deneyimli şefleri Dt. M. Ragıp Güzelbey ve Doğa Çitçi’nin hazırladığı özel menü ile Gaziantep Yemek Festivali’nde misafirlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü isimler davete katıldı

İstanbul ve Fatma Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen Gaziantep Yemek Festivali’ne Pınar Altuğ Atacan - Yağmur Atacan, Deniz Akkaya, Ayşe Kucuroğlu, Ayşe Tolga gibi isimlerin yanı sıra cemiyet hayatından Arzu Kunt - Mehmet Kunt, Demet Sabancı Çetindoğan gibi isimler de büyük ilgi gösterdi.

Kebap çeşitlerinden, baklava ve çorbalara pek çok yöresel lezzetin sunulduğu etkinlikte, Antep usulü şerbet ve menengiç kahvesi, içli köfte ve çiğ köfte misafirler tarafından en çok ilgi gören lezzetlerden oldu.

"Antep mutfağı dünyadaki sayılı mutfaklardan biridir"

Gecede Gaziantep Mutfağı’ndan tadanlardan olan manken ve sunucu Deniz Akkaya, Antep mutfağının dünyanın sayılı mutfaklarından olduğunu ifade etti. En çok içli ve çiğ köfteyi beğendiğini ifade eden Akkaya, “Ben açıkçası Gaziantep ve Urfa’nın mutfağını çok beğenirim. Antep’in hem etini hem içli köftesini hem çiğ köftesini diğer yandan da en önemlisi tatlılarına bayılan biriyim. Sayın Fatma Hanım’ın böyle bir organizasyonun davet alınca koşarak geldim. Can gerçekten boğazdan geçiyor. Tabii ki dozunda yapmak lazım her şeyi. Ama Antep mutfağı dünyadaki sayılı mutfaklardan biridir. O yüzden bu gece ağzımızın tadına varıyoruz. Ben çiğ köfteyi çok severim çok beğendim ve içli köfteyi beğendim” dedi.

Lansmana eşi Yağmur Atacan’la birlikte katılan oyuncu, sunucu ve eski manken olan Pınar Altuğ Atacan da Gaziantep Mutfağı’nı daha önce de tattığını ve çok beğendiğini ifade etti.

“İstanbul önemli bir ayak”

Lansmanın İstanbul ayağına ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de uzun zamandır hazırlanan ve başarıyla sonuçlanan projenin Türkiye’nin projesi olduğuna dikkat çekti. Projeyi evrensele taşımak için İstanbul’un önemine değinen Şahin, konuşmasında şuları söyledi:

"Dünyanın Yaratıcı Şehirler Ağı’ diye 116 ülkenin dahil olduğu bir network var. Bu networke başvurduk çünkü iddialıydık. Bir şehir olarak çıkıyorsun ve dünyanın en iddialı mutfağı olduğunu söylüyorsun. 500 çeşit yemekle topraktan, güneşten, Anadolu’nun kadınlarından, ustalarından aldığımız güçle büyük bir yarışa girdik. Bu işin 2 yıl boyunca önce teorik kısmını hazırladık. Her yemeğin hikayesini yazdık. Düğün yemekleri, bayram yemeklerini güzel bir şekilde UNESCO’ya anlattık. Gaziantep mutfağın UNESCO’da tattırdık. Onlar da bu lezzeti kabul ettiler ve dünyanın 8'inci mutfağı olarak Gaziantep mutfağını onayladılar. Bunun lansmanı çok önemli bu bir Türkiye projesi. İstanbul bunun en büyük ayağı. Yerelden evrensele geçebilmemiz için İstanbul’da buna İstanbul’un ve İstanbulluların sahip çıkması gerekiyor. Bu bakımdan bu tarihi mekanda tarihi lezzetleri sunuyoruz ve çok güzel bir katılım var. Bunu devam ettirip bir Türkiye projesi olmasına çalışacağız.”

Şeflerin hünerli elleri ve uluslararası vizyonlarıyla hazırlanan Gaziantep yemekleri, Dünya ve Anadolu mutfak kültürü dergisi La Cucina Italiana’nın destekleri ile Shangri-La Bosphorus, Istanbul’da iki hafta boyunca keyifli etkinlikler ve lezzetli sunumlarla gerçekleşecek.

Serdal Altıntepe