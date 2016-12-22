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Gaziantep-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı

Gaziantep-Şanlıurfa karayolu 2 gündür etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Gaziantep-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı

22 Aralık 2016 10:18
Gaziantep-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı - Tıkla İzle

Gaziantep'te dün başlayan şiddetli yağış ve tipi nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda tır ve araç kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Karayolunu yeniden ulaşıma açmak için başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Soğuk ve kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı

Yolda kalan aileyi AFAD ekipleri kurtardı
Şanlıurfa'dan Mersin'e gitmek isteyen 5 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yardımıyla donmak üzere olan ailenin içerisinde bulunduğu araç, bir dinlenme tesisine getirilerek yakıt ihtiyacı karşılandı. AFAD ekipleri, karayolunda mahsur kalan sürücü ve yolculara çikolata, gofret ve su gibi yiyecekler dağıttı. Ekipler, yaklaşık bin 500 kişiye ikramda bulundu.
Yol açma çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ve Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlıkları, 112 Başhekimliği, Nurdağı Belediyesi ve karayolları ekipleri ile sürekli telefonla temas kurularak, sürücü ve yolcular kurtarılmaya çalışılıyor. devam eden kar nedeniyle açılan yollar yeniden kapanırken, zaman zaman kontrollü şekilde ulaşım sağlanabiliyor.
 


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