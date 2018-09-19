Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de final yapacak

İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri 5'inci defa kapılarını aralıyor. Maltepe Sahili Etkinlik alanında düzenlenecek şenliklerde 500'e yakın Gaziantep lezzeti davetlilerin beğenisine sunulacak. Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de başlayan yemek şenliklerinin Maltepe'de Pazar akşamına kadar devam edeceği bilgisini veren Federasyon Başkanı Necati Göksu, "Her yıl Gaziantep kültürünü tanıtmak adına yemek şenlikleri düzenliyoruz. Gaziantep'in dünyaca meşhur gastronomi birikimini, kültürel zenginliklerini ve folklürünü İstanbullulara yakından tanıtmak için çalışıyoruz. Pazar akşamına kadar 100 binden fazla İstanbullu şenliklerimize katılmasını hedefliyoruz. 150 bin porsiyon yemek tüketilmesi bekleniyor" diye konuştu.

Ücretsiz halk konserleri olacak

Şenlikte Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesleri ve Gaziantepli sanatçıların da yer alacağı bilgisini veren Başkan Necati Göksu, "Ücretsiz halk konserleri ile izleyenlere müzik ve folklor gösterileri sunacağız. Tanıtım günlerine gelenler Gaziantep'in dünyaca meşhur yemeklerini tadarken halaylarla konserlerle doyasıya eğlenecek. Düzenlediğimiz performans gösterileri ile Gaziantep yemeklerini usta aşçıların nasıl yaptığını sergileyeceğiz. Şenlikte analı kızlı, beyran aşı, ciğer kebabı, içli köfte, mumbar, yuvarlama, firik pilavı, çiğ köfte, kuru dolma, yaprak sarması, yoğurtlu patates, kekik salatası, nohut dürüm, kebap, kelle paça, katmer, baklava, lahmacun gibi Gaziantep yöresinin lezzetleri tadılarak katılımcılara güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı sunulacak. Gaziantep'ten getirilen kuruluk, salça, peynir, domates kurusu, ve tereyağı gibi lezzetler de kışlık gıda hazırlıklarını yapan ev hanımları için büyük kolaylık olacak" diye konuştu.