Gaziantep Valiliği önünde bomba paniği| Gaziantep haberleri

Gaziantep Muammer Ersoy Bulvarı Gaziantep Valili ve Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında bulunan tramvay yolunda bırakılan koli bomba paniğine neden oldu. Şüpheli paketin bulunduğu bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Tramvay yolunun her iki tarafından geçen karayolunda ulaşım trafiğe kapatıldı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları ise alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapanan yollar nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşabildi.

Bomba uzmanlarının müdahalesinin beklendiği şüpheli paket nedeniyle onlarca vatandaş da olay yerine toplandı. Vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Serhat Demir - Lider Olgun