Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Mardin'in Derik ilçesinde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün getirildiği Gaziantep'te gerçekleştirilen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Kaymakam Safitürk'ün sağlık takibinin sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Bugün Mardin'in Derik ilçesinde PKK terör örgütü tarafından Kaymakamlık binasına yönelik EYP ile düzenlenen saldırıda yaralanan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, helikopter ambulans ile ilimize sevk edilmiştir. Saat 16.00’da ilimize intikal eden helikopter ambulanstan hazır bekleyen sağlık ekiplerimizce teslim alınan yaralımız, Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanemizde saat 16.10’da ameliyata alınmıştır. Yapılan ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınan hastamızın takibi devam etmektedir. Patlamada yaralanan vatandaşlarımız ile Derik İlçesi Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk’e Allah’tan acil şifalar diliyoruz" denildi.