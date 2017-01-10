Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Nizip ilçemizden 10.01.2017 tarihinde (bugün) çalınan 03 UE 626 plakalı araç, saat 19.00 sıralarında Şahinbey ilçemiz Öğretmenevleri Mahallesi’nde görevli polis devriye ekiplerimizce tespit edilerek durdurulmak istenmiştir. Yapılan ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli aracın durdurulması için ekiplerimizce havaya ateş açılmak suretiyle takibi neticesinde araçta bulunan 3 şüpheliden yaya olarak kaçmaya çalışan A.K. isimli şüpheli şahıs yakalanmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Yakalanan A.K. isimli şüpheli şahıs ve kaçan 2 şüphelinin asayiş olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu, meydana gelen olayın asayiş olayı mahiyetinde olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Serhat Demir