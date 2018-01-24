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Gaziantep Valisi Yerlikaya'dan EMITT 2018 Fuarına davet

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen dünyanın en büyük 5. Turizm Fuarı olan EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Gaziantep standı açıldığını belirterek, tüm ziyaretçileri standa davet etti.

Gaziantep Valisi Yerlikayadan EMITT 2018 Fuarına davet

24 Ocak 2018 21:58

Vali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada İstanbul/Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde Dünyanın en büyük 5. Turizm Fuarı olan "EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı" düzenlendiğini hatırlatarak, fuarda Gaziantep Standı da açıldığını duyurdu. Vali Yerlikaya açıklamasında, "25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında 22. kez düzenlenecek fuara Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ticaret Odası, GATOD ve TÜRSAB GAP BYK işbirliğiyle katılıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından katılacak turizm profesyonelleri ve ziyaretçilere ilimizi en iyi şekilde tanıtabilmek amacıyla hazırlanan 72 m’lik özel tasarımlı standla bu önemli fuarda yerimizi alacağız. Fuar süresince sahip olduğumuz tarihi ve kültürel değerlerimiz, yazılı ve görsel tanıtım materyalleriyle en güzel şekilde sergilenerek ulusal turizm pastasından daha fazla pay alınması hedeflenmektedir. Gaziantep'i daha yakından keşfetmek için turizm ortakları ve bütün ziyaretçileri 3 Nolu Salonda açtığımız standa bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

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