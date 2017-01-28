Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Gaziantep ve Adıyaman’da soba faciası: 4 ölü

Gaziantep ve Adıyaman’da soba faciası: 4 ölü

Gaziantep ve Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep ve Adıyamanda soba faciası: 4 ölü

28 Ocak 2017 13:13

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi 24 nolu sokakta yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Kemal Doğan, eşi Emine, kendisi gibi fabrikada çalışan kızı Neriman ile İnanç, sobaya kömür attıktan sonra yatarak uyudu. Sabah kalktığında işe geç kaldığını fark eden Kemal Doğan, her sabah kendisini uyandıran kızı Neriman’ın halen uyuması üzerine odasına gitti. Aynı odada yatan kızları Neriman (17) ve İnanç’ın (15) cansız bedeni ile karşılaşan baba, feryat ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İlk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri, evde inceleme başlattı.

ADIYAMAN’DA NİNE VE TORUNU SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Azmi Özdemir ve eşi Seher Özdemir sabah sobalı odada yatan nine Feride Özdemir (80), çocukları Onur Özdemir (15) ve Ali Özdemir’i (11) uyandırmak istedi. Ancak yataklarında baygın vaziyette yatan nine ve çocukların hareket etmediğini gören Azmi Özdemir durumu önce komşularına daha sonra sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feride Özdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuklar Onur ve Ali Özdemir’e ilk müdahaleye yapılarak Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Onur Özdemir yolda hayatını kaybetti. Ali Özdemir ise Gölbaşı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Özdemir ailesinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının ön incelemesi sonrasında Feride Özdemir’in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ali Özdemir’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Azmi Özdemir ve eşi Seher Özdemir’in çocukları üşümesin diye sobanın bulunduğu oturma odasında yatırdıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Mehmet Bulut - Kürşat Aktaş / İHA)

Etiketler: Cumhuriyet Savcısı, Feride Özdemir, Seher Özdemir, soba zehirlenmesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!