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Gaziantep ve Denizli'deki FETÖ operasyonlarında 2 tutuklama

Gaziantep ve Denizli'de yürütülen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep ve Denizlideki FETÖ operasyonlarında 2 tutuklama

28 Aralık 2017 20:09

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iş adamlarına yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden V.M. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Ö.Y, Ö.A.Ö, L.Ö hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Ayrıca örgütün gaygubet evlerine yapılan operasyon neticesinde Denizli’de gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen M.Y. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

 

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