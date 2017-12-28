Gaziantep ve Denizli'deki FETÖ operasyonlarında 2 tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iş adamlarına yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerden V.M. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Ö.Y, Ö.A.Ö, L.Ö hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Ayrıca örgütün gaygubet evlerine yapılan operasyon neticesinde Denizli’de gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen M.Y. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.