Eğitim fuarları yurt genelinde devam ediyor. Boyut Fuarcılığın düzenlediği Educaturk Gaziantep Yüksek Öğrenim Fuarına yaklaşık 30 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Yaklaşık 10 bin üzerinde lise son öğrencisinin ziyaret ettiği fuara ilgi yoğundu. Birçok liseden ziyarete gelen öğrenciler, NTV ve CNBC-E kanallarında Doğru Tercih programının yapımcı ve sunucusu Sadık Gültekin’in verdiği açılış seminerinin yanı sıra birçok eğitici ve bilgilendirici seminerlere katılma fırsatı buldular. Stantları gezen öğrenciler bölümler, taban puanları ve üniversitelerin sundukları imkânlar hakkında bilgi sahibi oldular.

Genel olarak katılımcı üniversiteler tanıtımlarını sürdürürken, Nişantaşı Üniversitesi de Gaziantep Yüksek Öğrenim Fuarına katılımıyla Londra Kampüsü lansmanına Güneydoğu’da da devam etti. Gaziantep fuarının çok katılımlı geçtiğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Fuarlar Koordinatörü Hatice Karataş, "Gaziantepli öğrencilerin YGS ve LYS ile ilgili sorularına cevap vermenin yanı sıra, fakülte bölümleri, taban puanları ve özellikle de Londra Kampüsü hakkında bilgiler verdiklerini anlatan Karataş sözlerine şu şekilde devam etti: “Ağırlıkta sağlık, hukuk, eğitim fakültesi ve mühendislik bölümleri hakkında sorularla karşılaştık. Öğrencilerin meslek seçimleri hakkında maalesef fikirleri net değil. Tıp soran bir öğrenci bir anda psikolojide isteyebiliyor. Öğrencilerin bu konuda daha iyi rehberlik hizmeti almaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Yabancı dil eğitimine ilgi var"

Yabancı dil eğitimine doğru bir eğilim olduğunu belirten Hatice Karataş dil öğretmenliğinin yanı sıra farklı branşları İngilizce olarak okumak isteyen yüksek bir kitle olduğunu anlattı. Yurtdışında kısmi veya tamamen eğitim görmek isteyen ciddi bir öğrenci kitlesi olduğundan da bahseden Karataş, “Üniversite çağına gelen öğrenciler artık kendi şehirleri ve hatta ülkeleri dışında da öğrenim görmek istiyorlar. Farklılıklardan doğacak deneyimlere açık bir nesil var artık çağımızda, bu nedenle de eğitimde sınır tanımıyorlar” dedi. Lisans eğitimi ve yüksek lisans kadar İngilizce eğitiminin de öneminin anlaşıldığını da vurgulayan Karataş, “Nişantaşı Üniversitesi olarak öğrencilerimize çift anadal, güvenli eğitim sürekli eğitim ve yüksek lisans eğitim imkânlarını sunarken, iyi İngilizce eğitimi için de Londra Kampüsü eğitim imkânını sunuyoruz” şeklinde bilgi verdi.

