FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep Üniversitesine devredilen Zirve Üniversitesinin rektörlük binasında, örgüt üyelerinin atış eğitimi için kullanılan atış poligon bulundu. Bu poligona öğrencilerin alınmadığı ve üst düzey örgüt elemanlarının eğitim için kullanıldığı düşünülüyor. Poligonunun olduğu yerde bazı yasaklı kitap da ele geçirildi. Yakalanan yasaklı kitaplar arasında Ergenekon’la ilgili kitaplar dikkat çekerken, FETO soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın kitapları da yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, bu poligonun öğrencilere yönelik olmadığını belirterek, “Biz burayı eğitim kampüsü olarak devraldıktan sonra, 15 Temmuz yerleşkesi olarak öğrencilerimizi yerleştirdik. Buradaki binaları nasıl kullanabiliriz diye araştırmalar yapıyorduk. Bütün binaları tararken rektörlük binasının alt katında atış poligonu bulduk. Bu poligonun hangi amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Bu bir sosyal faaliyet değildir. Çünkü burayı öğrenciler kullanmamış. Çünkü bulunduğu yer rektörlük binasının altıdır. Buraya öğrenciler kolay kolay giremez. Hemen suç duyurusunda bulunduk ve emniyet birimlerimiz gerekli incelemeleri yaptı. Öğrencilerin kullandığı öğrenci merkezi var. Eğer burada olsaydı öğrencilere yönelik sosyal aktivite derdik. Fakat burası rektörlük binasının altında, dolayısıyla buraya öğrenciler elini kolunu sallayarak giremez. Buda bizim aklımıza başka şeyler getiriyor” dedi.

“Yasaklı kitaplar bulundu”

Poligonun içinde bazı kitaplar olduğunu vurgulayan Rektör Gür, “Burada birçok kitap bulduk bu kitapların burada olmaması gerekiyor. Bu kitapların bir kısmı da yasaklı kitaplardır. Rektörlük binasının altında atış poligonunun olmaması gerekiyor. Bizde bunu anlamış değiliz. Gizli yerler asansörler, sorgu odası tarzı toplantı salonları, atış poligonları bir kampüste olmaması gereken şeyler bulduk” diye konuştu.

Lider Olgun

