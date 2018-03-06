Gaziantep’e 50 milyon TL’lik eğitim yatırımı

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünü ziyaret ederek yeni eğitim yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, hedeflerinin dünyada Türkiye’den bilinen bir eğitim markası olmak olduğunu söyledi. Gaziantep’e 50 milyon TL’lik yeni bir kampüs açtıklarını ve inşaatının 2-3 ay içinde biteceğini söyleyen Yücel, kampüsün içerisinde Gaziantep’in ilk Fen ve Teknoloji Lisesinin de bulunacağını ifade etti.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Gaziantep’e Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin açılışını müjdelemeye geldiklerini belirterek, “Bahçeşehir Koleji olarak Gaziantep’te açacağımız Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesiyle burada 10 yıl önce başladığımız eğitim yatırımlarımızı taçlandırıyoruz. Bunun müjdesini vermek için buradayız. 10 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak Gaziantep’teki ilk kampüsümüzü açtık. Buradan pırıl pırıl gençler mezun ettik. Bu yolculuğumuz keyifle devam ediyor. Bu sene yaklaşık 26 bin metrekarelik bir alanda, büyük bir yatırımla bölgenin en büyük eğitim kompleksi olacak yeni kampüsümüzü açıyoruz” dedi.

Hedefimiz Türkiye’nin Geleceğini İnşa Edecek Bir Nesil Yetiştirmek

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak dünyada, Türkiye’den bilinen eğitim markası olmayı hedeflediklerini söyleyen Enver Yücel, “Gaziantep’teki Bahçeşehir Koleji kampüsümüzün başarıları ortadadır. Burada yapılan faaliyetleri yakından takip ediyoruz. Bahçeşehir Kolejinde kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak amacıyla Türkiye genelinde eğitim yatırımlarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl 120 kampüsle eğitim verecek Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın önemli bir parçasıdır. 50 yıldır Türkiye’de eğitime hizmet ediyoruz. Amacımız, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet düzeyini aşma hedefini gerçekleştirecek, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bir nesil yetiştirmek. Dünyada eğitim alanında yapılan yenilikleri takip ediyoruz; başarılı eğitim modellerini ülkemizin ihtiyaçları ve şartları doğrultusunda Türkiye’de uyguluyoruz. Yalnızca Türkiye’nin ve bölgenin değil, dünyanın en iyi okulu olma gayreti içindeyiz” şeklinde konuştu.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin Sayısı 14’e çıkıyor

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini Türkiye genelinde yaygınlaştırma hedeflerine devam ettiklerinin altını çizen Yücel, “Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerini yaygınlaştırmaya karar verdik. Burada geleceğin bilim insanları ve teknoloji liderlerini yetiştiriyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 8 olan bu liselerin sayısını 14’e çıkarıyoruz. Birini de Gaziantep’te açıyoruz. Gaziantep’in ülkemize katkıları ortadadır, şimdi bir de bilim insanları ve teknoloji liderleri çıkararak ülkemizi kalkındırmaya devam edecek. Gaziantep’te açtığımız yeni kampüsümüz benim hayal ettiğim eğitim ortamını sunuyor. 50 milyon TL’ye mal olan bu yatırımın planını projesini bizzat takip ettim. Gaziantep’in ilk Fen ve Teknoloji Lisesini de içinde bulunduracak bu kampüsün, öğrencilerimize geleceğin eğitim ortamını sunmak üzere hazırlandığını söylemek isterim ”ifadelerini kullandı.

“Yetenekli öğrencilere burs veriyoruz”

Okullarında potansiyeli yüksek öğrencilere burs olanakları sunduklarını söyleyen Yücel, “Okullarımızda ücretli eğitim sunuyoruz ancak bu ücretin tek kuruşunu ödemeden de okulumuzda eğitim almak mümkün. Yeter ki öğrencinin potansiyeli yüksek olsun ve okulumuza girmeyi hak edebilsin. Özellikle Fen ve Teknoloji Liselerimizde üniversiteden gelen akademisyenler de ders verecek çünkü müfredatımızın yüzde 10 gibi bir kısmı, lise öğretmenlerimizin verebileceği dersler değildir. Onun için buradaki üniversitemizden de destek alacağız” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Genel müdür Yardımcısı Özge Aslan ise, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin kendi sınavını yaparak öğrencilerini seçeceğini söyledi. Aslan, Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Sınavı’nı 17 Mart’ta tüm Türkiye’de Bahçeşehir Koleji kampüslerinde online olarak gerçekleştireceklerini söyledi.

