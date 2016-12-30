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Gaziantep'e FETÖ davaları için mahkeme kuruldu

Gaziantep'te başta FETÖ/PDY olmak üzere, DAEŞ, PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerin duruşmalarının görüldüğü yeni bir mahkeme kuruldu.

Gaziantepe FETÖ davaları için mahkeme kuruldu

30 Aralık 2016 10:25

Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aralarında polis, asker, hakim, savcı ve akademisyenlerin de bulunduğu kamu çalışanlarının duruşmalarının görüleceği 7. Ağır Ceza Mahkemesinde davalara başlandı.
Naksan, TUSKON, Gaziantep Üniversitesi'ne devredilen Zirve Üniversitesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Gaziantep 5. Zırhlı Tugay eski Komutanı Murat Soysal'ın da yer aldığı davaların yanı sıra kına gecesinde canlı bomba saldırısı, emniyet müdürlüğüne bombalı araçla saldırı, 3 ayrı polis operasyonlarında polise yönelik gerçekleşen 3 ayrı canlı bombalı saldırılarıyla ilgili duruşmaların da yeni salonda görülmesi bekleniyor.
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlara bakan ağır ceza mahkemelerindeki iş yükü nedeniyle HSYK 9 yeni ağır ceza mahkemesi daha görevlendirildi. Bu durumda, yeni faaliyete geçen Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinin yanı sıra Adana 11, Ankara 14, Diyarbakır 8, İstanbul 23, İzmir 13, Konya 6 ve Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemelerinde de terör duruşmaları görülmeye başlandı. 

Orhan Erkılıç
 

Etiketler: fetö, Gaziantep


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