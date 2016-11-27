Suriye’nin El Bab bölgesinde kimyasal saldırı üzerine Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Suriyeliler, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) kontrolünden geçirilirken, Gaziantep'te saldırıdan etkilenenler için 25 Aralık Devlet Hastanesinde bir bölüm, dezenfekte edilerek hazırlanmıştı.

Yetkililer, 25 Aralık Devlet Hastanesi yada kentteki başka bir hastaneye henüz kimyasal gazdan etkilenen şahsın bulunmadığını belirterek, olası durumlar için uzmanların hazır bekletildiğini ifade etti.

Mustafa Çiçek



