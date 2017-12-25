Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı

Sabah saat 11.00'deki program, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Daha sonra şehitler anıtında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu. Şimşek, Gül ve beraberindekiler, daha sonra Türk bayrağına gazilik madalyasını taktı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, gazi şehrin 96. kurtuluş yıldönümünü büyük bir heyecanla kutladıklarını söyledi.

“100 yıl önceki oyun yeniden sahnelenmek isteniyor”

100 yıl önceki oyunun yeniden oynanmak istendiğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Şimşek, "100 yıl önceki oyun yeniden sahnelenmek isteniyor. 96 yıl önceki ruhla devam edersek başarılı olacağız, kimse bu topraklar üzerinde oyun oynayamayacak. O yüzden birliğimizi daha diri tutmalıyız. Bu şuur üzerinde devam edebilmek ülkemiz üzerindeki kirli oyunları bertaraf etmeye devam edeceğiz. 96 yıl önce muhteşem bir mücadele örneği göstermiş Gaziantep, bu anlamda öncü ve başarılı bir şehir. Gaziantep aslında bugün de yatırımcımızı, girişimciliğiyle de ülkemizi ileri taşıyan bir şehir. Yakın coğrafyamızdaki tüm sıkıntılara rağmen, gerçekten başka şehirde olsa yansımaları çok büyük olacak şoklara rağmen Gaziantep büyüyüp gelişiyor. Gaziantep umut verip ışıldıyor" diye konuştu.

Protokol üyeleri daha sonra saygı atışının yapıldığı şehitler abidesine çelenk bıraktı.

Kutlama programına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Lider Olgun - Orhan Erkılıç

