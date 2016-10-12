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Gaziantep'in güvenli olmadığı iddiaları

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Gaziantep'in güvenli olmadığı ve IŞİD mahallelerinin bulunduğu iddialarının doğru olmadığını ABD'li oyuncu Lindsay Lohan’ın kente yaptığı ziyaretin gösterdiğini söyledi.

Gaziantepin güvenli olmadığı iddiaları

12 Ekim 2016 09:09

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, son dönemlerde Gaziantep'in güvenli olmadığı ve IŞİD mahallelerinin bulunduğu gibi iddialarla, bölge ilgili algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını söyledi. Bartık söylenenin aksine Gaziantep'in gerek ticari, gerekse kültürel ve sosyal anlamda çok güvenli bir şehir olduğunu söyledi.

“Bölgemiz terör belasından temizleniyor”
ABD’li oyuncu Lindsay Lohan’ın Gaziantep’e gelişinin önemine dikkat çeken Eyüp Bartık, “Gaziantep’in güvenli olduğunu Lindsay Lohan’ın kenti ziyaret etmesinden anlayabiliriz. Biz burada yaşıyoruz. Ekonomik seviyemizi herkes tahmin edebiliyor. Hala bu ekonomiye sahip ve burada yaşıyorsak demek ki burada can güvenliğimiz var. Brüksel, New York ve Nice’de de patlama oluyor. Dünyanın en güvenilen şehri olarak gösteriliyor. Gaziantep’te de olabilir. Ama ben şunu biliyorum ki bu bölge temizleniyor. Gerçekten lanet terör belasından temizleniyor” dedi.

“Gaziantep’e gelmeden kent karar verenler için üzülüyorum”
Gaziantep’i görmeden yorum yapılmasının son derece yanıltıcı olduğunu vurgulayan Eyüp Bartık, “Bu ülkede, bu bölgede çok daha iyi bir yaşam süreceğiz. Kente gelip Gaziantep’i görmeden Gaziantep hakkında karar verenler için çok üzülüyorum. Gaziantep’e gelip burada yaşamak lazım burası bambaşka bir şehir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in bu anlamdaki davetini yineliyorum. Diyorum ki Gaziantep’e gelme zamanı inanılmaz iyi bir mevsim şu an biz seyahatlerimizi iptal ettik. Gaziantep’te yaşıyoruz. Bu mevsimi Gaziantep’te değerlendiriyoruz. Tüm insanlara Gaziantep’in tarihi ve kültürel zenginliklerini yerinde görmeyi tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek

 

Etiketler: Gaziantep Ticaret Odası


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