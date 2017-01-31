Diğer
Kategoriler

Gaziantep'in nüfusu ne kadar? (2017)

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada Gaziantep ilinin bir yıl içinde 42.408 kişi artarak, nüfusun 2 milyon kişiye yaklaştığı belirtildi.

Gaziantepin nüfusu ne kadar? (2017)

31 Ocak 2017 18:19

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 79 milyon 814 bin 871 kişi olurken Gaziantep nüfusu 1 milyon 974 bin 244 kişi oldu. Gaziantep tüm Türkiye'nin yüzde 2,5’i kadar bir nüfusa sahip oldu. Bu nüfus ile Gaziantep, nüfus bakımından tüm iller içindeki 8. sıradaki yerini korudu. Türkiye’nin belde ve köy nüfusu toplamı 6 milyon 143 bin 123 kişi oldu. İl ve ilçe merkezleri nüfusu ise 73 milyon 671 bin 748 kişi oldu. Belde ve köy nüfusu toplam nüfusun yüzde 7,7’sini, il ve ilçe merkezi nüfusu ise toplam nüfusun yüzde 92,3’ünü oluşturdu. Gaziantep nüfusu 2016 yılında, bir önceki yıla göre 42 bin 408 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,6 (998 bin 926 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,4 (975 bin 318 kişi) olarak gerçekleşti.

Gaziantep nüfus artışında geriledi
TÜİK Gaziantep Bölgenin yaptığı açıklamada nüfus yoğunluğunun 290 kişi olduğu belirtildi. Gaziantep’in yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında 21,7 oldu. Gaziantep, yıllık nüfus artış hızı bakımından tüm iller içinde 16. sırada yer aldı. 2015 yılında ise 9. sırada yer almıştı.

Kilometrekareye 290 kişi
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Gaziantep'te 2015 yılında 283 kişi iken, 2016 yılında 290 kişi oldu. Gaziantep ili nüfus yoğunluğu bakımından tüm iller içinde 4. sırada yer aldı.
Karkamış azaldı

Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri toplam nüfusunun Gaziantep ili toplam nüfusuna oranı yüzde 82,9 olarak gerçekleşti. Nüfus bakımından en büyük ilçe Şahinbey (886 bin 476) olurken, ikinci büyük ilçe Şehitkamil (749 bin 322) oldu. Nizip ilçesinin 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla nüfusu 139 bin 304, İslahiye 66 bin 941, Nurdağı 38 bin 740, Araban 31 bin 987, Oğuzeli 30 bin 167, Yavuzeli 21 bin 597 ve Karkamış 9 bin 716 oldu. 2015 yılına göre Karkamış hariç tüm ilçelerin nüfusu arttı. 

Etiketler: 2017, Gaziantep, nüfusu ne kadar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!