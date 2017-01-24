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Gaziantepli fenomenTostçu Erol, yoğun ilgi görüyor

Gaziantepli Tostçu Erol Sorgulu, sosyal medyadan yayılan çeşitli tost yapım videolarıyla fenomen oldu. Fenomen tostçunun yaptığı tostlar ise yoğun ilgi görüyor.

Gaziantepli fenomenTostçu Erol, yoğun ilgi görüyor

24 Ocak 2017 13:00
Gaziantepli fenomenTostçu Erol, yoğun ilgi görüyor - Tıkla İzle

Şahinbey İlçesi Bey Mahallesinde bulunan küçük dükkanında yaptığı çeşitli tost çeşitleriyle kısa sürede sosyal medyanın aranan ismi olan Mehmet Erol Sorgulu, müşterilerine sipariş yetiştirmekte zorlanıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı "en güzel tost nasıl yapılır" konulu videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Erol müşterilerinin yoğun talebinden memnun. Babadan oğula geçen tostçuluk mesleğini 22 yıldır yaptığını belirten Mehmet Erol Sorgulu, bu kadar fenomen olmasını nedeninin ise yaptığı tostların lezzetine ve sosyal medyada kısa sürede bu kadar tanınmasına bağlıyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafında yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalan Tostçu Erol, “22 yıldır tost yapıyorum, 6 yıldır sosyal medyada aktifim, son 1 yıldır ise fenomen haline geldik ve internet üzerinden gelen siparişlerle bile satış yapıyoruz. Antep Fıstıklı tostun yanı sıra çikolatalı ve kebaplı tost çeşitlerini de yapıyoruz. Özellikle atom adını verdiğim tosta ise bayağı yoğun ilgi var. Sabah erken saatlerde başlayan yoğunluk öğleden sonraya kadar devam ediyor" dedi.

Yoğun talep gören tostların fiyatları ise 6 ile 20 lira arasında satılıyor.

KAZIM UZUNÖZ-ORHAN ERKILIÇ 

Etiketler: fenomen, Şahinbey, Tostçu Erol


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