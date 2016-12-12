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Gaziantepli şehit polis Adem Serin son kez baba ocağında

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Gaziantepli polis memuru Adem Serin, son kez baba ocağına getirildi. Şehidi kız kardeşi beresi ile, erkek kardeşi ise çevik kuvvet polisi kıyafetiyle karşıladı.


12 Aralık 2016 12:09

Beşiktaş'te çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Adem Şerin'in cenazesi son kez baba ocağına getirildi. Şehit Adem Serin'in cenazesi, burada şehidin annesi İsminur ve babası Refik Serin ile çok sayıda yakını, seveni ve mahalleli tarafından karşılandı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan bir grup ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Şehidin anne ve babası da göz yaşlarını tutamazken, Adem Serin'in kız kardeşi Emine Serin ağabeyinin beresi, erkek kardeşi Ahmet Serin ise çevik kuvvet polisi kıyafetleri ile şehidi karşıladı.

Şehidin yakınları son kez tabuta sarılıp, öperek Adem Serin'e veda etti. Anne Refik ile baba İsminur'un da göz yaşlarına boğulduğu törende, yapılan duaların ardından şehidin cenazesi cenaze namazı kılınmak üzere Bahattin Nakıboğlu Camii'ne götürülmek üzere alandan ayrıldı.
Cenaze baba ocağından tekbirlerle uğurlandı.

Lider Olgun - Mehmet Bulut
 

Etiketler: Gaziantep, şehit polis


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