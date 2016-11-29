Gaziantep'e bugün saat 10.30'da havayolu ile getirilen şehit asker Yakup Özel'in (24) cenazesi, Şahinbey ilçesi Oğuzlar Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada şehidin annesi Sevim, babası Yücel Özel ve diğer yakınlarından helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreni için Gaziantep Bahaddin Nakıboğlu Camii'ne getirildi.

Şehit asker Yakup Özel'in, Bahaddin Nakıboğlu Camiinde kılınacak öğle namazı sonrası Gaziantep Asri Mezarlığı şehitliğine defnedileceği belirtildi.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç

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