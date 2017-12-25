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Gaziantepliler kurtuluş gününü Ferhat Göçer'le kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü kutlamaları kapsamında konser veren Ferhat Göçer unutulmaz bir gece yaşattı.

Gaziantepliler kurtuluş gününü Ferhat Göçerle kutladı

25 Aralık 2017 10:05

Ferhat Göçer Halk Konseri'nden önce Yöresel Müzik Topluluğu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'nu dolduranlar, sanatçıların performansını ayakta alkışladı.

Gazianteplilerin sabırsızlıkla beklediği Ferhat Göçer sahneye çıktığında ise salon adeta inledi, Göçer, kutlamaya katılan kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konser sonrası salondaki gençlere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatanı, namusu ve şerefi için 96 yıl önce gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehit Kamillerin, Şahinbeylerin ve Karayılanların torunlarının bugün geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyleyerek, kahramanlık destanı yazılan Antep savunmasını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.
Şahin daha sonra Göçer'e günün anısına çiçek ve kutnu kumaşından atkı hediye etti.
 

 

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