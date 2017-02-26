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Gaziantepsor 1-1 Fenerbahçe |Gaziantepspor Fenerbahçe maç özeti izle (Fenerbahçe Gaziantep maçı kaç kaç bitti)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Gaziantepspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım. Gaziantepspor Fenerbahçe maçı izle. 11. dakikada Gaziantepspor'un öne geçtiği golle 23. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Fenerbahçe Gaziantep maçı kaç kaç bitti.Fenerbahçe Gaziantep maçı kaçırılan goller. Fenerbahçe Gaziantep maçı özeti izle

Gaziantepsor 1-1 Fenerbahçe |Gaziantepspor Fenerbahçe maç özeti izle (Fenerbahçe Gaziantep maçı kaç kaç bitti)
Gaziantepsor 1-1 Fenerbahçe - Foto Galeri

26 Şubat 2017 21:00

Şampiyonluk mücadelesinde gerilerde kalan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor karşısında da istedeğini alamadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Jeremain Lens ortasını penaltı noktasının sağına doğru gönderdi. O noktada savunmadan gelen Roman Neustadter kafa vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta çıktı.

11. dakikada defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Nabil Ghilas, ceza sahası içi sağ çaprazında topu Martin Skrtel'den kurtardıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Fabiano Ribeiro'dan seken topu altıpas içi sağ tarafında Sefa Yılmaz tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla tekrar buluşan Jeremain Lens, ortasını ön direğe gönderdi ancak top kaleci Paulo Victor'da kaldı.


23. dakikada Volkan Şen'in sağ kanada gönderdiği pasla topla buluşan Alper Potuk, bekletmeden ortasını ceza alanı sol tarafına doğru gönderdi. O noktada Jeremain Lens topun gelişine sağ ayağının içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağa ağlara gönderdi. 1-1

40. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan topla buluşan Jeremain Lens bekletmeden topu altıpasın içine doğru gönderdi. O noktada Moussa Sow savunmaya rağmen şutunu çekmeyi başardı. Ancak kale çizgi üzerinde Barış Yardımcı son anda topu uzaklaştırdı.

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Jeremain Lens rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Paulo Victor üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol etti.

69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Marcinho çok sert bir şut çekti. Kaleci Fabiano Ribeiro son anda topu kornere çeldi.

84. dakikada sağ taraftan Jeremain Lens köşe vuruşundan ortasını altıpasın önüne doğru gönderdi. O noktada Martin Skrtel topun gelişine sağ ayağıyla şutunu çekti. Fakat kaleci Paulo Victor'dan seken topu defans son anda kornere çeldi.

87. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Fernandao'nun çektiği şutu kaleci Paulo Victor son anda kornere çeldi.

Stat: Gaziantep Arena
Hakemler:Yaşar Kemal Uğurlu xx Serkan Çimen xx Kemal Yılmaz xx
Gaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx, Barış xx, Wallace xx, El Yasa xx, Ben Hatira xx, Marcinho xx, Kislyakxx, Fatau xx, Sefa xx, Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Abdulkadir, Orkan, Kangwa, Muhammed, İlhan, Musa
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Fenerbahçe: Fabiano xx, Gregory van der Wiel xx, Neustadter xx, Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx, Alper xx, Lens xx, Volkan xx, Sow xx
Yedekler: Ertuğrul, Hasan Ali, Ozan, Fernandao, Şener, Salih, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Goller: Sefa (dk. 11) (Gaziantepspor), Lens (dk. 23) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Pedroso (Gaziantepspor), Alper (Fenerbahçe)

Kazım Uzunöz - Lider Olgun
 

İlk 11'ler

Gaziantepspor: Paulo Victor, Marquinhos Pedroso, Elyasa Süme, Wallace Reis, Barış Yardımcı, Sergey Kislyak, Anis Ben Hatira, Sefa Yılmaz, Mohammed Fatau, Marcinho, Nabil Ghilas
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Abdülkadir Kayalı, Orkan Çınar, Muhammed İldiz, Evans Kangwa, İlhan Parlak

Fenerbahçe: Fabiano, Gregory van der Wiel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Moussa Sow, Jeremain Lens
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, Fernandao                      

Fenerbahçe kalecisi Fabiano'nun sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

Etiketler: Gaziantepspor Fenerbahçe izle, Gaziantepspor Fenerbahçe maçı


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