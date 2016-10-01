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Gaziantepspor: 3 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

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Gaziantepspor: 3 - Bursaspor: 2 (Maç sonucu)

01 Ekim 2016 21:16

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Gaziantepspor evinde ağırladığı Bursaspor'u 3-2 mağlup etti. 

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ev sahibi ekibin Muhammed ile kazandığı serbest vuruş sonucu topun başına geçen Ghilas vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak baraja çarparak oyun alanından dışarı çıktı.

13. dakikada Kolar'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Kangwa'nın kafa vuruşunda top doğrudan dışarı çıktı.

31. dakikada sağ kanattan Kangwa'nın ortasında penaltı noktası üzerinde bulunan Ghilas'ın yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Yonathen Del Valle'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Batalla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

43. dakikada sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda altı pasa gönderilen ortaya yükselen Kangwa vuruşunda savunma çizginden çıkardı. Pozisyonun akabinde Kangwa bir kez daha şansını denedi, kaleci çizgi üzerinde topu kontrol etti.

45. dakikada kazanılan penaltı sonucu topun başına geçen Ghilas'ın vuruşunda kaleci sağına yatarak topu kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Hintum'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Kangwa iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

63. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hintum'un vuruşunda kaleci Harun iki hamlede topu kontrol etti.

68. dakikada Putsila'nın pasında topla buluşan Kangwa sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kale direğinin sağından auta gitti.

79. dakikada Putsila'nın ara pasında sol kanatta topla buluşan Larsson'un içeriye yerden pasında Kangwa meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-1

90. dakikada sol çaprazda topla buluşan Yonethen Del Valle'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Baki Tuncay Akkın xx, İbrahim Bozbey xx
Gaziantepspor: İtandje xx, Rajtoral xx, Elyasa xx, Barış xx, Hintum xx, Muhammed xx (Kislyak dk. 87 x), Abdulkadir xx, Kangwa xxxx, Kolar xx (Putsila dk. 57 x), Angan xxx (Larsson dk. 73 x), Ghilas xx
Yedekler: Gökhan, Musa, Emre, Alpay
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Bursaspor: Harun xx, Jorguera xx, Aziz Behich x, Ertuğrul x (Erdem dk. 24 x), Sivok xx, Şamil xx, Batalla xxx, Merter xx, Joshua John x (Mert Örnek dk. 65 x), Kubilay x (Sercan dk. 80 x), Yonathen del Valle xx
Yedekler: Mert Günok, Bilal, Sinan, Necid
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Ghilas (dk. 31), Kangwa (dk. 59 ve 79) (Gaziantepspor), Batalla (dk. 39), Yonethen Del Valle (dk. 90) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Erdem (dk. 45) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Angan, Kolar, Hintum (Gaziantepspor)

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek


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