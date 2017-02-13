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Gaziantepspor Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Gaziantepspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Peki Gaziantepspor Adanaspor maçı hangi kanalda? Gaziantepspor Adanaspor maçı saat kaçta? İşte Gaziantepspor Adanaspor maçı ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler…

Gaziantepspor Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

13 Şubat 2017 16:48

Gaziantepspor ile Adanaspor maçına saatler kaldı. TFF 1. Lig’in 20. haftasında Gaziantepspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantepspor Adanaspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ligde ilk deplasman galibiyetini Bandırmaspor karşısında alan mavi-beyazlılar, ikinci deplasman maçında ise Yeni Malatyspor’a 2-0 yenilerek ilk deplasman mağlubiyetini almış oldu. Son deplasman galibiyetini Mersin İdmanyurdu karşısında Ekigho, Muhammet Reis ve Uche Kalu’nun attığı gollerle 3-0’lık skorla alan Büyükşehir Gaziantepspor'un, bu maçtan sonra oynadığı 8 resmi maçta da yüzü gülmedi. Gaziantep ekibi, Adana Demirspor maçına kadar deplasmanda oynadığı son 7 maçta 4 mağlubiyet 3 beraberlik alırken, mavi-lacivertli takım karşısında aldığı 4-1’lik yenilgiyle deplasman galibiyeti hasretini de 8 maça çıkardı.

GAZİANTEPSPOR ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Gaziantepspor Adanaspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Büyükşehir Gaziantepspor'un bu sezon deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle olmuştu:
"Bandırmaspor: 1 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2, Yeni Malatyaspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0, Mersin İdmanyurdu: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 3, Denizlispor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Boluspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Balıkkesirspor: 0 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0, Manisaspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 0, Ümraniyespor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Giresunspor: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1, Göztepe: 2 - Büyükşehir Gaziantepspor: 2, Adana Demirspor: 4 - Büyükşehir Gaziantepspor: 1."

MUHTEMEL 11'LER

GAZİANTEPSPOR
Victor, Elyasa, Reis, Barış, Pedreso, Fatau, Hatira ,Marcinho, Ghilas, M.Demir, Orkan


ADANASPOR
İtandje, Ramos, Didi, Digao, Samican, Koman, Tevfik, Cem, Vinicius, Magaye, Reynaldo


 

Etiketler: adanaspor, gaziantepspor, gaziantepspor adanaspor


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