Gaziantepspor - Altınordu maçın ardından

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, zorlu bir maç olduğunu belirterek, “Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünen zor bir maça çıktık. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık, pas hataları yaptık. İlk yarıda sıkıntılar vardı. Tabii oyuncularımızdan birinin rahatsızlanması nedeniyle erken oyuncu değişikliği yaptık. Kırmızı kart ve penaltının olması bizi olumsuz etkiledi“ dedi.

Gaziantepspor cephesi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu ise maçın kırılma anına kadar üstün oynadıklarını vurgulayarak, “Soyunma odasında oyuncularıma, 'Disiplinine bağlı bir takım oyunu sergiledikçe, bugün puan alamayabiliriz belki ama ileride alabiliriz' dedim. Maçın kırılma anına kadar üstün oynayan taraftık ancak kazanamadık. Altınordu, bu ligin en iyi takımlarından birisi. Altınordu'yu tebrik ediyorum“ diye konuştu.

Abdülkadir Güneş

