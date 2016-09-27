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Gaziantepspor Bursaspor sınavına sıkı hazırlanıyor

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında evinde oynayacağı Bursaspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantepspor Bursaspor sınavına sıkı hazırlanıyor

27 Eylül 2016 20:03

Celal Doğan Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde saat 17.00’den itibaren yapılan antrenman ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleri ile başladı. Antrenmanın ana bölümünde kondisyon salonunda kuvvet çalışmaları ve sahada pas çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları devam eden iki oyuncu Muhammed Fatau ve Orkan Çınar antrenmanda yer almadı.

Antrenman da Teknik Direktör İsmail Kartal oyuncuları sık sık uyararak Fenerbahçe maçında yapılan hataların bir daha yaşanmaması konusunda önlem aldı. Özellikle defans hattı ve orta sahada görev yapan oyuncuların rakip atak yaparken daha çabuk geriye dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Antrenmanda futbolcuların ise neşeli oldukları gözlendi. Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın saat 17.00’da yapacağı antrenman ile devam edecek.


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