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Gaziantepspor çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta galibiyet çıkaramayan ve küme düşme potasının üstünde bulunan Gaziantepspor, yarın Akhisar Belediyespor ile yapacağı karşılaşmayı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Gaziantepspor çıkışa geçmek istiyor

03 Aralık 2016 12:53

Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan Gaziantepspor, rakibini yenerek son haftalardaki puan kayıplarına son vermeyi hedefliyor. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk maçında deplasmanda Osmanlıspor’a 2-1 mağlup olarak kupada da kötü bir başlangıç yapan kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig’de galibiyet parolasıyla çıktığı son 3 resmi maçta rakiplerine sahada boyun eğdi.

Ligde önce Alanyaspor’a 4-3 mağlup olan ardından evinde Atiker Konyaspor’a 3-0 yenilen ve son olarak da deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 2-0 mağlup olarak 3 maçta 9 puan kaybeden Gaziantepspor, sahasında oynayacağı Akhisar Belediyespor maçından galibiyetle ayrılarak küme düşme potasında kurtulmak.

3 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Frantisek Rajtoral, Bart Van Hintum ve Abdülkadir Kayalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların sarı kart görmeleri halinde 14. haftada oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Davy Angan ile kırmızı kart cezalısı Daniel Kolar ise karşılaşmanın kadrosunda bulunmuyor.

LİGDE 9. RANDEVU

Gaziantepspor ile Akhisar Belediyespor lig tarihinde 9. kez mücadele edecekler. İki ekip Süper Lig’de sekiz kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Gaziantepspor rakibini sadece bir kez yenebildi. Akhisar Belediyespor 3 galibiyet alırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-siyahlılar rakibiyle oynadığı son 8 maçın 5’inde rakibine gol atma başarısı gösteremedi. Ev sahibi ekip ligde Akhisar ile evinde oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 2 beraberlik aldı.

“AKHİSAR MAÇINI FİNAL OLARAK GÖRÜYORUZ”

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın hafta içinde yaptığı açıklamada, Akhisar mücadelesinin final maçı olarak gördüklerini söyleyerek, ”Akhisar Belediye maçı bizim için final niteliğinde bir mücadele özelliği taşıyor. Bu mücadeleye mutlak galibiyet ve üç puan hedefiyle çıkacağız. Hafta sonu oynayacağımız Akhisar Belediye maçıdır. Bu mücadeleye oyuncularım çok iyi hazırlanıyor” diye konuştu.

Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor mücadelesi yarın saat 16.00’da Kamil Ocak Statyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi Edirne bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve İsmail Şencan görev yapacak.


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