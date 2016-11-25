Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ancak oynadığı son 4 maçta sadece bir galibiyet elde eden Gaziantepspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Kardemir Karabükspor karşısında 2 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

Ligde oynadığı son 4 maçta sadece Osmanlıspor karşısında galibiyet elde edebilen kırmızı-siyahlılar, Kayserispor, Alanyaspor ve Atiker Konyaspor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 17. randevu

Kardemir Karabükspor ile Gaziantepspor yapacakları maçla lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında kırmızı-siyahlıların galibiyetlerde 8-2 üstünlüğü bulunurken, 6 mücadele de takımlar eşitliği bozamadı. Gaziantep ekibi, geride kalan 16 karşılaşmada rakibine attığı 29 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

En farklı galibiyet Gaziantepspor’dan

Ligin 12. haftasında Karabükspor’a konuk olacak olan Gaziantepspor, sahasında rakibi karşısında üstünlüğüyle dikkat çekiyor. İki takım arasında ligde en gollü maç 1998-1999 sezonunda oynanan ve Gaziantepspor’un 6-2’lik galibiyetle ve 4-2’lik ile sonuçlanan müsabakalar oldu.

Arda Kardeşler yönetecek

Öte yandan DR. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 13.30’da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Ali Saygın Ögel yapacak. Sarper Barış ise karşılaşmada 4’üncü hakem olarak görev alacak.

Kazım Uzunöz