Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

22. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kayserispor defansının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Hintum ceza sahası içine ortasını gönderdi. Altıpas çizgisi üzerinde Musa Nizam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

29. dakikada Gaziantepspor defansının arkasına atılan topta kaleci Itandje ile karşı karşıya kalan Welliton şutunu çekti. Meşin yuvarlak kale direğine çarparak tekrar oyun alanına döndü.

32. dakikada Kayserispor defansından seken topa sahip olan Kislyak topu göğsünde yumuşatıp vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Zülfikar iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Mijailovic'in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde bulanan Nakoulma vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından auta gitti.

43. dakikada Anıl Karaer'in Ghilas'ın düşürmesi sebebiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Ghilas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada orta alandan atılan kısa pasta topla buluşan Ghilas, ceza sahası içerisinde pasını Larsson'a çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Muammer üzerine gelen topu son anda çıkardı.

53. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hintum'un içeri ortasında arka direkte bekleyen Fatau kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

57. dakikada Musa Nizam'ın Welliton'a müdahalesi sonra hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

73. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Gaziantepspor: Itandje xx, Kislyak xx (İlhan dk. 67 x), Barış xx, Elyasa xx, Hintum xx, Fatau xx, Muhamed xx, Larsson xx (Putsila dk. 78 x), Musa xx, Angan xx (Alpay dk. 67 x), Ghilas xx

Yedekler: Gökhan, Şenol, Emre, Kolar

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kayserispor: Zülfikar xxx, Levent xx, Anıl xx, Kubilay xx, Umut Bulut x (Umut Sönmez dk. 67 x), Deniz xxx (Traore dk. 90 ?), Welliton x, Nakoulma xx (Murat dk. 88 x), Ufuk x, Mijailovic xx, Kana Bıyık x

Yedekler: Ahamada, Mert Ilıman, Erkam, Mert Özyıldırım

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Ghilas (dk. 43 pen.) (Gaziantepspor), Deniz (dk. 57 pen. ve 73) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Mijailovic (Kayserispor), Alpay (Gaziantepspor)

Kazım Uzunöz - Mustafa Çiçek