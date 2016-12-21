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Gaziantepspor Kırklarelispor'u 2 golle uğurladı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 3. hafta maçında Gaziantepspor, yoğun kar yağışı altında oynanan maçta evinde Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.

Gaziantepspor Kırklarelisporu 2 golle uğurladı

21 Aralık 2016 18:33

Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Gaziantepspor: 2 - Kırklarelispor: 0

Maçtan Dakikalar

22. dakikada kazanılan Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Oğuzhan meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Orkan'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Kolar'ın yerden şutunda top filelerle buluştu. 1-0
55. dakikada konuk ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Barış'ın plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
71. dakikada ev sahibinin kazandığı penaltı sonucu topun başına geçen İlhan sağ ayağıyla yaptığı vuruş da meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Kamil Ocak
Hakemler: Murat Özcan xx, Orkun Aktaş xx, Mehmet Yıldırım xx
Gaziantepspor: Erten xx, Doğanay xx, Şenol xx, Rajtoral xx (Alpay dk. 46 x), İlker xx, Sergey xx, Putsila xx (Oktay dk. 74 x), Emre xx, Orkan xx, Kolar xx (Mota dk. 66 x), İlhan xx
Yedekler: Adnan, Serkan Bakan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Kırklarelispor: Oğuzhan xx, Soner xx, Muhammed xx (Engin dk. 74 x), Ahmet Şahbaz xx, Serkan Çalık xxx, Cemal xx, Ahmet Baykal xx, Enis xx (Nazif dk. 74 x), Ahmet Devret xx, Barış xx (Sedat dk. 57 x), Davut xx
Yedekler: Meriç, Salim, Kubilay, Anıl
Teknik Direktör: Andaç Gürkan Kocabıyık
Goller: Kolar (dk. 28), İlhan (dk. 71 pen.) (Gaziantepspor)
Kırmızı Kart: Alpay (dk. 54) (Gaziantepspor)
Sarı kartlar: Erten (Gaziantepspor), Soner, Cemal (Kırklarelispor) 

Kazım Uzunöz - Lider Olgun 

Etiketler: gaziantepspor, Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu


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