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Gaziantepspor kulüp üyeliği halka açılıyor, yönetim kongreye gidiyor

Gaziantespor Kulübü yönetim kurulu kongreye gitme kararı aldı. Kongre öncesinde ise kulüp üyeliği tüm halka açılıyor.

Gaziantepspor kulüp üyeliği halka açılıyor, yönetim kongreye gidiyor

04 Ocak 2018 09:44

Gaziantepspor Kulubü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak, hem Kulübümüze maddi destek sağlanması hem de daha demokratik, çağdaş ve katılımcı genel kurullar ve seçimler yaşanması ve de Gaziantepspor’un Başkanlarının ve Yönetim Kurullarının bunda sonra halk tarafından seçilmesi amacı ile Kulübümüzün üyeliğini tüm halkımıza açma kararı almış bulunmaktayız. Kulübümüzün içinde bulunduğu mali sorunların çözümüne katkı sağlaması amacı ile çeşitli yardım kampanyaları başlatacağız. Bu konuda tüm halkımızın desteklerini bekliyoruz. Ayrıca Gaziantepspor Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana şerefle yürüttüğümüz bu görevi, destek görmemiz sebebi ile bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı tüm Gaziantepspor taraftarı ve tüm Gaziantep Halkına saygıyla arz ederiz" denildi.

 

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