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Gaziantepspor kupada ilk sınavına çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Gaziantepspor, deplasmanda Osmanlıspor’a konuk olacak.

Gaziantepspor kupada ilk sınavına çıkıyor

30 Kasım 2016 11:43

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Gaziantepspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Osmanlıspor karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Gaziantepspor'un, Osmanlıspor karşısında sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Kartal'ın, lig maçlarında fazla forma vermediği Bruno Mota, Şenol Can, İlker Günaslan, Alpay Koçaklı ve Orkan Çınar gibi oyuncuları yarınki karşılaşmada forma vereceği öğrenildi. Ayrıca A takımla idmanlara çıkan altyapı oyuncularının da yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

Osmanlıspor ile Gaziantepspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçı yarın saat 18.30’da Osmanlı Stadyum’unda oynanacak. Mücadeleyi Trabzon bölgesinden Bülent Birincioğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekip Osmanlıspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürerek, daha sonra maç günü özel bir uçakla Ankara’ya hareket edecek. 

Kazım Uzunöz

Etiketler: gaziantepspor


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