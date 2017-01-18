Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçların yanı sıra yeni stadı Gaziantep Arena’da çıktığı ilk maçta Antalyaspor’a 3-0 gibi farklı skorla mağlup olan Gaziantepspor, sahasında ağırlayacağı Ankara ekibi Osmanlıspor’u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Kupada A Grubu'nda 6 puanla 3. sırada bulunan Gaziantepspor, yarın rakibine yenildiği takdirde gruptan çıkma şansı kalmayacak. Gaziantepspor kupada elde ettiği iki galibiyetini de grubun zayıf takımlarından Kırklarelispor karşısında 3-0 ve 4-0'lık skorlarla almıştı.

Kırmızı-siyahlı takım, Ankara ekibi Osmanlıspor ile deplasmanda oynadığı ilk maçta ise rakibine 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Hazırlıklar tamamlandı

Gaziantepspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi.

Gaziantepspor - Osmanlıspor mücadelesi yarın saat 16.00’da Gaziantep Arena’da oynanacak. Mücadeleyi Manisa bölgesi hakemi Çağatay Şahan yönetecek. Şahan’ın yardımcılıklarını ise Serdar Diyadin ve Mehmet Metin görev yapacak.