Gaziantepspor, Oktay Derelioğlu ile sözleşme imzaladı

Gaziantepsporspor için Oktay Derelioğlu ile birlikte bir adım attıklarını belirten Huzeyfe Durmaz, "İnşallah ikinci ligde kümede kalmayı hedefliyoruz. Oktay hocamızın tecrübesiyle, ahde vefasıyla, bir telefonla, hiç soru sormadan kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başarı peşinden de gelir inancındayız" dedi. Törende konuşan Oktay Derelioğlu ise, "Banan inanıp güvenenlere, bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum. Gaziantep'in büyüklüğü ve ismi hiç bir zaman yere düşmez. Çünkü bu kulüp tarihi ve şehriyle çok büyük bir kulüp. En güzel yıllarımdan birini bu kulüpte geçirdim. Tarihinin ilk Avrupa kupalarına giden kadrosunda yer aldım, başarılı olmuştum. Çok önemli bir sezondu. Bu durum, bu vaziyet, bu hal böyle gidecek diye bir kaide yok. Bizler, buraya karakterimizi, ismimizi, üretkenliğimizi, çalışkanlığımızı koymaya geldik. Handikapları konuşmak istemiyorum.Aynı şeyleri oyuncularımla da konuşacağım. Bizler mücadeleci yapıdayız. Bu duruma birileri bir şekilde getirmiştir Ama Gaziantep büyüklüğünden hiç bir şey kaybetmez. Ben inanıyorum ki gelecek aydınlık. Karanlık bence insanın kafa yapısında düşüncesindedir. Ben yenilmeye tahammülü olmayan bir yapıdayım. Yenilirsem de rakibimi yaralamam lazım. Yaralayarak, yenilmek isterim" diye konuştu.

Gaziantepsor zor günler yaşıyor

Ekonomik açıdan zor günler geçiren Gaziantepspor'un içerisinde bulunduğu durum, son dönemlerde 3 oyuncunun kadro dışı bırakılması ve taraftarların kulüp bastığı olaylarla gün yüzüne çıktı. Bir taraftan ekonomik sorunlar yaşayan kulübün yöneticileri ise ikinci yarı için hazırlıklara start vermek için hoca arayışına girmişti. Kulüp yöneticileri, Kahramanmaraş'ta teknik direktörlük yapan ve Gaziantepspor gibi kötü günler geçiren Oktay Derelioğlu ile anlaşarak, bu kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Eşini kaybetmesine rağmen kariyer basamaklarını çıktı

Oktay Derelioğlu 4 Temmuz 1997'de eşini kaybetmiş ve ardından zor günler geçirmişti. Bir ay sonra antrenmanlara geri dönen futbolcu, gerçek tutkusu olan futbola uzun bir ara vermeyerek sezona Beşiktaş'ın ilk 11 oyuncusundan biri olarak başladı. 1997-98 sezonunda kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarında forma giydi. 6 maçta da sahaya ilk 11'de çıkan futbolcu, Paris Saint Germain'i 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak maçı kazandıran isim oldu. Ayrıca IFK Göteborg ile oynanan iki maçta da birer gol atmayı başardı.

Ligde 14 gol atan futbolcunun, Vanspor ile oynanan iki maçta gösterdiği performans ve Karabükspor karşısında yaptığı hat-trick unutulmazlar arasına girdi. Sezon sonunda ise Türkiye Kupası'nın sahibi olarak kariyer basamaklarında hızla ilerledi.

Beşiktaş'tan Jetpaspor'a

Beşiktaş'tan ayrılan Oktay Derelioğlu, Fadıl Akgündüz tarafından Eylül 1999'da 3.5 milyon dolar karşılığında 2. Lig ekibi Siirt Jetpaspor'a transfer edildi. Buradan yurt dışında bir kulübe transfer olmayı planlasa da bu planlar o dönemde gerçekleşmedi. Bu süre zarfında Siirt Jetpaspor forması giyen Oktay, 19 Eylül 1999'da Elazığspor ile oynanan maçta devre arasında oyuna girerek kariyerinde ilk kez ikinci lig maçına çıkmış oldu. Aynı maçta 2 tane de gol kaydetti. Oktay, 4 maçta Siirt forması giyerken tüm maçlarda oyuna devre arasında dahil olmuştu. Ancak ikinci ligde forma giymek istemeyen Oktay, Kasım ayında şehri terk etti ve formunu kaybetmemek için Güngören Belediyespor ile antrenmanlara çıkarak profesyonel futbol hayatına devam etti.

Süper Lig'e Gaziantepspor ile dönüş yaptı

Kasım 1999'da Oktay Gaziantepspor ile anlaşan Oktay Derelioğlu, bu anlaşma ile yeniden 1. Lig'e geri döndü. Aralık ayından itibaren ise takımın ilk 11 oyuncularından biri oldu. 26 Aralık 1999'da Samsunspor'u 5-2 yendikleri maçta hat-trick yaptı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda Altay'ı 4-3 yendikleri maçta da hat-trick yaparak takımının çeyrek finale çıkmasını sağladı ancak çeyrek finalde rakiplerine elendiler ve 27 Şubat 2000 tarihinde kendi sahalarında Fenerbahçe'yi ağırladıkları maçta, rakip takımın ağlarına 4 gol göndererek tarihe geçti.

Teknik direktörlük kariyerinde istediğini yakalayamadı

2008-2009 sezonundan itibaren spor hayatını Teknik Direktör olarak sürdüreceğini açıklayan Derelioğlu, Futbol kariyerinden sonra Hazar Lankeran'in Genel menajeri ve spor yorumcusu olarak futbol hayatına devam etti. 2017 yılında ise sezona kötü bir başlangıç yapan ve henüz galibiyeti bulunmayan Kahramanmaraşspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Derelioğlu, teslim aldığında 17. sırada bulunan takım ile birlikte biri kupa maçı olmak üzere 5 maça çıkabildi. Kulüp tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak fesih edilen Derelioğlu, kulüp yöneticilerinin işine karaştığı ve haberi olmadan bazı futbolcuların sözleşmelerinin fesih edildiğini açıklamıştı.

Orhan Erkılıç

