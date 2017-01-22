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Gaziantepspor orta sahası Brezilyalıya emanet

Gaziantepspor, Rusya ekiplerinden Ufa’da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcıo De Souza Gregorıo’yı kadrosuna kattı.

Gaziantepspor orta sahası Brezilyalıya emanet

22 Ocak 2017 11:56

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Uzun süre takıma bir on numara arayan yönetim aradığı oyuncuyu Rusya ekiplerinden Ufa’da forma giyen Brezilya’lı orta saha oyuncusu Marcıo De Souza Gregorıo ile buldu. 30 yaşındaki oyuncu, orta sahanın dışında forvet mevkisinde görev oynayabiliyor.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rusya Süper Lig Kulüplerinden Ufa’da forma giyen 1986 doğumlu Brezilya’lı orta saha Marcio de Souza Gregorio’yu renklerine bağladı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Marcinho’ya hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

(Kazım Uzunöz / İHA)

Etiketler: Gaziantespor


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