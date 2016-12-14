Maçtan Dakikalar

12.dakikada Emre’nin sağ kanattan ortasında kale önünde İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

20. dakikada Şanlıurfaspor’un kazandığı penaltı sonucu topun başına geçen Batuhan meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada savunmanın arkasına atılan ara pasta topla buluşan Batuhan’ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

36. dakikada Halil’in savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Mertcan’ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda top filelere gitti. 0-3

66. dakikada defansın arkasına atılan ara pasla kaleci Erten ile karşı karşıya kalan Artun’un şutunu Erten kurtardı.

Maçtan notlar...

Takımlardan teröre tepki

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki gösterdi. Maç öncesi saha içerisinde yer alan özel güvenlik ekipleri ve çevik kuvvet polisleri sahaya "Polis ve özel güvenlik el ele" pankartıyla sahaya çıktılar. Özel güvenlik ekipleri ve sahada görevli polislere seremonide karanfil vererek fotoğraf çektirdi.

Üzülmez tribünden takip etti

Gaziantepspor’un sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı ekibin Ziraat Türkiye Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında sahasında oynadığı Şanlıurfaspor maçını yardımcıları ile beraber stada gelerek protokol tribünden takip etti. Genç teknik adam maçın ilk yarısının bitimine 5 dakika kala stattan çıkış yaptı.

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Serkan Tokat xx, Bülent Gökçü xx, Aleks Taşcıoğlu xx

Gaziantepspor: Erten xx, Alpay xx (Oktay Aydın dk. 61 x), Şenol xx (Abdülkadir dk. 46 x), Rajtoral xx, İlker xx, Sergey xx, Putsila xx, Emre xx,Orkan xx Kolar xx, İlhan xx (Angan dk. 52 x)

Yedekler: Adnan, Doğanay, Mota, Caner

Teknik Sorumlu: Tahsin Tam

Şanlıurfaspor: Tomic xx, Hasan xx, Mertcan xx (Abdülaziz dk. 87 ?), Soleiman xx, Ovidiu xx, Berkay xx, Dos Santos xx (Oktay Delibalta dk. 63 x), Halil xx, Batuhan xx (Artun dk. 46 x), Cemil xx, Şaban xx

Yedekler: Fatih, İzzet, Kağan, Fevzi

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Goller: Batuhan (20 ve dk. 23), Mertcan (dk. 36) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Alpay (Gaziantepspor), Cemil (Şanlıurfaspor)