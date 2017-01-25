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Gaziantepspor, Thiam Khaly'i kadrosuna kattı

Gaziantepspor, transfer döneminin son günlerinde anlaşmaya vardığı Senegalli oyuncu Thiam Khaly ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantepspor, Thiam Khalyi kadrosuna kattı

25 Ocak 2017 11:37

Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Macaristan'ın MTK Budapest takımında forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly'i renklerine bağladı. Orta saha oyuncusu olan Khaly'i ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.
Gaziantepspor resmi internet sitesinden de duyurulan transfer ile ilgili, "Kulübümüz, son olarak Macarista’nın MTK Budapest kulübünde forma giyen Senegalli oyuncu Thiam Khaly’i renklerine bağladı. 3,5 yıllık sözleşme imzalanan Thiam’a hoşgeldin diyor, Kırmızı-Siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
 


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