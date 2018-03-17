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Gaziantepspor - TY Elazığspor maçın ardından

Gaziantepspor TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında Tetiş Yapı Elazığspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktör açıklamalarda bulundu.

Gaziantepspor - TY Elazığspor maçın ardından

17 Mart 2018 23:06

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, maçın stersli olduğunu belirterek, “Stresi bol bir maçtı. Rakibin kaybedecek bir şeyi yoktu ama bizim kaybedecek çok şeyimiz var. Kazanmamız gerekiyordu. Özellikle rakibin 10 kişi kalmasıyla birlikte şansımız arttı. İkinci yarıda ise golü bulduktan sonra daha rahat oynayan ve stresi üzerimizden atan bir görüntü çizdik. Play-Off’un içinde olmak için bu tür maçların kazanılması gerekir. Şimdi izin var bu izni iyi kullanıp önümüzdeki maçlara iyi hazırlanıp bu mücadeleyi sürdürmemiz bizim açımızdan önemli. Son kalan maçları sonuna kadar kazanma arzusu içinde sürdüreceğiz“ dedi.

Gaziantepspor cephesi

Gaziantepspor Teknik Direktörü Faik Demir ise, “Takımımız sezon başından beri çeşitli sıkıntılar ile mücadele ediyor. Oyuncularımız çok genç ve oluşum çağında. Her türlü sıkıntıya ve kaosa rağmen bu çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kadro dışı kalan oyuncularımızı affettikten sonra diğer oyuncularımız ile kaynaştırmamız zaman zaman sıkıntılara neden oldu. Ama Allah’a şükürler olsun bunu toparladık. Genç oyuncunun hata yapması kadar doğar bir şey yoktur. Bugünün Gaziantepspor’u maalesef ölmüştür. Bizim şu anki amacımız Gaziantepspor’un yarınlarını kurtarmaktır. Bu kulübün kapısına kilit vurulmasın diye mücadele ediyoruz. Saha içine gelecek olursak, rakibimizin iyi takım olduğunu zaten biliyorduk. İlk yarı kırmızı karta kadar genel anlamda iyi mücadele oldu. Çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Taktik ve disipline bağlı kaldılar. Biliyorsunuz gol yiyen genç oyuncu çok çabuk oyundan düşebiliyor. Elazığspor’u tebrik ediyorum“ diye konuştu.  

Abdülkadir Güneş
 

 

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