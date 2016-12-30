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Gaziantepspor'a Brezilyalı sol bek

Gaziantepspor, Brezilya’nın Figuirense takımında forma giyen Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile anlaşmaya vardı.

Gaziantepspora Brezilyalı sol bek

30 Aralık 2016 09:54

Gaziantepspor devre arasının ilk transferini dün gece saatlerinden gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, Brezilya'nın Figuirense takımında forma giyen Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilya’nın Figuirense takımında forma giyen 23 yaşındaki sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ile satın alma opsiyonlu olarak 1,5+4 yıllık anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

2 numaralı formayı giyecek
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun 2 numaralı formayı giyeceği belirtilerek, "Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos’a 'hoşgeldin' diyor, Kırmızı-Siyahlı forma altında başarılar diliyoruz" sözlerine yer verildi. 

Kazım Uzunöz

Etiketler: Brezilyalı sol bek, gaziantepspor


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